Аллею 30-летия Российской студенческой весны высадят в Самаре

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18 мая, в день торжественного открытия XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в г. Самаре, на территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена", состоится торжественная церемония закладки аллеи "Российской студенческой весны", приуроченной к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в рамках международной акции "Сад Памяти". Участники фестиваля, представляющие все регионы Российской Федерации, почетные гости и организаторы высадят на территории стадиона "Солидарность Самара Арена" аллею из 85 саженцев в память о 77 годах мирного неба над нашим Отечеством и нашей свободы, которую мы получили благодаря мужеству и героизму старшего поколения в годы Великой Отечественной войны.