Аллею 30-летия Российской студенческой весны высадят в Самаре

18 мая, в день торжественного открытия XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в г. Самаре, на территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена", состоится торжественная церемония закладки аллеи "Российской студенческой весны", приуроченной к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в рамках международной акции "Сад Памяти". Участники фестиваля, представляющие все регионы Российской Федерации, почетные гости и организаторы высадят на территории стадиона "Солидарность Самара Арена" аллею из 85 саженцев в память о 77 годах мирного неба над нашим Отечеством и нашей свободы, которую мы получили благодаря мужеству и героизму старшего поколения в годы Великой Отечественной войны.
Международная акция "Сад памяти" проводится в рамках национального проекта "Экология".
Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти", правительство Самарской области, Общероссийское общественная организация "Российский Союз Молодежи", Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.
Напомним, XXX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет с 18 по 24 мая на своей исторической родине - в Самаре. На самое яркое событие весны в областную столицу приедут около 5000 гостей, в том числе талантливые студенты 85 регионов Российской Федерации, творческие студенческие коллективы из Донецкой народной республики и Луганской народной республики, а также делегации из других дружественных стран, почетные гости, эксперты фестиваля.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !