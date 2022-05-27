На дачах и в селах Самарской области увеличили скорость интернета

К летнему сезону жителям и дачникам Самарской области ускорили мобильный интернет. "МегаФон" построил и провел модернизацию порядка 80 телеком-объектов в 57 населенных пунктах губернии. Изменения коснулись небольших поселений численностью от 96 человек и дачных массивов.

За год интернет-трафик за пределами городов области вырос на 30%. Особый рост (около 40%) аналитики зафиксировали в селах с населением до тысячи человек, а с апреля - на территориях садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Тренд на загородное проживание и сезонные садоводческие маршруты стали ориентиром для телеком-стройки первого полугодия.

За пять неполных месяцев "МегаФон" запустил и расширил полосу частот на базовых станциях в населенных пунктах 14 районов, в том числе в малочисленных селах, где проживает от 96 до 500 человек. В Новинках, Большой Еге, Багане, Николаевке, Петровском и других стали доступны улучшенные голосовые звонки в VoLTE с чистым звуком и возможностью находиться в сети передачи данных во время разговора, а также быстрый мобильный интернет, скорость которого можно увеличить до 50% на отдельном устройстве с опцией pre-5G.

Чтобы садоводы могли воспользоваться интернет-советами по уходу за огородом, свериться с посевным календарем или отдохнуть за просмотром любимого сериала, к началу сезона МегаФон оснастил дополнительным оборудованием объекты связи и увеличил емкость сети вблизи дачных массивов области. Проведенные работы позволили улучшить качество услуг и нарастить скорость передачи данных в СНТ "Приморское", "Прессовщик", "Яблочко", "Прибой", "Чайка", "Русское поле" и многих других.

"Интернет стал услугой первой необходимости. За пределами городов из-за отсутствия фиксированного доступа это особенно заметно - трафик на одного абонента в сельских населенных пунктах на 10-15% выше городского. Ориентируясь на потребности жителей губернии, с начала года мы увеличили проникновение, плотность сети и скорость интернета для более чем 145 тысяч сельчан", - отметил Максим Токаренко, директор МегаФона в Самарской области.

Технические мероприятия оператор провел в поселках и селах Челно-Вершинского, Большечерниговского, Шенталинского, Ставропольского, Волжского, Красноярского, Кинель-Черкасского, Красноармейского, Кинельского, Приволжского, Шигонского, Безенчукского, Большеглушицкого, Алексеевского районов. Преимущественно улучшение параметров сети проведено в райцентрах и небольших поселениях, среди которых Русская Борковка, Самарский, Куйбышевский, Кривая Лука, Краснооктябрьский, Новое Аделяково, Новодевичье и другие

Дополнительно параметры сети улучшили в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Кинеле, Октябрьске, Жигулевске, Похвистнево, Сызрани и Новокуйбышевске.