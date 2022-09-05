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Цифровое поколение таланта. Виртуальное искусство

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Миру физических вещей, при всей их ощутимости, сегодня настойчиво противопоставляет себя мир виртуальный. Не случайно все больше профессий уходит в "цифру", быстрее прочих, что естественно, осваивает новые ниши и рынки молодежь, для которой главный помощник - Интернет. Выпускница академии строительства и архитектуры СамГТУ 2022 года, дизайнер Алена Пуртова как раз из тех, кто не просто идет в ногу со временем, но опережает его.

Фото: предоставлено автором

В сферу дизайна девушку привело горячее желание делать что-то собственными руками и получать готовый продукт. В 11 классе она сама сшила платье для выпускного вечера, а на первом курсе занялась разработкой коллекции для участия в фестивале моды и театрального костюма "Поволжские сезоны Александра Васильева". В ней она впервые воплотила концепцию собственного бренда.

"Название "Pu_aL" я придумала еще в школе, но хотелось создать что-то новое и интересное, что станет олицетворением меня самой, - вспоминает Алена. - Я начала экспериментировать со шрифтами и случайным образом перевела свои инициалы в формат рисунков. Так получились две звезды разного формата, ромб и два цветка. Эти знаки - не только фирменный принт бренда: их форма - это новый способ построения костюма. Так и появляются острые, как у звезд, края, вырезы - круглые, как у цветка. Я вложила новый смысл в создание своих вещей, так как рынок переполнен одинаковой одеждой, она ничем не различается и теряется".

Опыт был успешным: Алена стала финалисткой фестиваля и, главное, научилась работать в сжатые сроки, взаимодействовать с моделями, познакомилась с организаторами показа и будущими клиентами. Ее стали приглашать и на другие показы, а люди заинтересовались авторской одеждой. В 2021 году арт-директор фестиваля Мария Казак пригласила начинающего дизайнера поучаствовать в создании моделей для показа, проходившего в рамках премьеры балета-кутюр "Back to life".

Сейчас Алена, будучи уже дипломированным специалистом - дизайнером одежды, продолжает шить вещи на заказ, а также работает стилистом.

"Я помогаю разобрать гардероб и создать несколько образов, отвечаю на вопросы по подбору аксессуаров, выбору цвета, сочетаний вещей, - рассказывает девушка. - А еще я пишу картины на заказ и разрабатываю NFT-картины - это новый вектор направления в индустрии творчества, который позволяет показать свои работы напрямую людям, и они могут с тобой связаться, приобрести их. Цифровое искусство сейчас стремительно развивается - проходят цифровые показы, цифровые выставки и прочее. Дизайнерам стало гораздо легче продвигать свои бренды, продукты, выходить в масс-маркет. Лично я провожу очень много времени в Сети, что без мобильного интернета 4G было бы невозможно. Веду несколько рабочих страниц в соцсетях и, чтобы не терять времени, одновременно связываюсь с клиентами с помощью VoLTE. Возможно, открою офлайн-магазин, а пока изучаю этот вопрос и верю, что все получится, потому что нет ничего невозможного!"

Узнать больше о том, чем живут молодые, активные и увлеченные жители Самарской области, и о том, как применяют в своем деле цифровые технологии, можно в специальном проекте.

Современная технология голоса VoLTE позволяет разговаривать с собеседником и в то же время пользоваться мобильным 4G-интернетом: просматривать социальные сети, онлайн-карты или загружать видео. В Самарской области с каждым днем все чаще общаются подобным образом - в июле почти половину минут от общего голосового трафика абоненты МегаФона проговорили с использованием VoLTE.

Гид потребителя

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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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