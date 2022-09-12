Самарская область делится с Нижним Новгородом успешными практиками работы с инвесторами

Самарскую область с деловым визитом посетила делегация Нижегородской области. В нее вошли представители регионального правительства и Корпорации развития Нижегородской области. Организатором визита стали министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональное Агентство по привлечению инвестиций.

Главной целью приезда делегации стал обмен опытом по организации работы с инвесторами, сопровождению инвестпроектов и реализации мер поддержки, действующих для бизнеса на территории Самарской области.

Интерес к опыту региона со стороны коллег обусловлен ежегодным укреплением высоких позиций Самарской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Создание благоприятного инвестиционного климата и условий, привлекательных для российских и зарубежных компаний — ключевые задачи в работе Правительства региона и Губернатора Дмитрия Азарова.

В регионе сформирована эффективная многоканальная система государственной финансовой и нефинансовой поддержки инвестиционной деятельности на каждой стадии реализации инвестиционных проектов. Регион лидирует по таким показателям, как эффективность регистрации прав собственности и процедуры постановки на кадастровый учет, региональное законодательство о механизмах защиты и поддержки инвесторов, информационные и организационные механизмы поддержки бизнеса.

"За последние годы Самарской области удалось значительно улучшить свои позиции в рейтинге состояния инвестклимата, стать комфортной территорией для ведения бизнеса, реализации крупных инвестиционных проектов. Для достижения таких результатов и высоких оценок со стороны бизнеса и федеральных коллег, мы ведем ежедневную, системную работу, внедряем новые инструменты поддержки, развиваем сеть инвестиционных площадок, предлагаем инвесторам особые условия и сопровождение на каждом этапе. Усилия команды региона дают большие результаты в виде масштабных проектов наших партнеров, и мы готовы делиться своим опытом с другими субъектами страны", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Отправной точкой знакомства коллег с Самарской областью стала площадка индустриального парка "Преображенка", где представители управляющей компании АО "Промпарки" рассказали гостям о возможностях площадки, а также представил ряд проектов, реализуемых резидентами промпарка.

Визит нижегородской делегации продолжился на площадке регионального центра "Мой бизнес". Здесь гостям представили организационную структуру, опыт сопровождения инвестиционных проектов и меры поддержки. Особое внимание уделили этапам работы над инвестиционными проектами, работе по формированию инвестиционной карты региона и построению эффективного взаимодействия с органами власти и институтами развития.

Второй день рабочего визита представителей Нижегородской области прошел на площадке особой экономической зоны "Тольятти". Здесь гости региона познакомились с проектами резидентов ОЭЗ и инфраструктурой, созданной для них на площадке. Представители управляющей компании рассказали о действующих налоговых, таможенных льготах, строительстве производственных корпусов по запросам инвесторов, а также о реализации проекта строительства железнодорожной ветки к границам ОЭЗ "Тольятти".

В технопарке "Жигулевская долина" для участников официальной делегации из Нижнего Новгорода состоялась обзорная экскурсия по ключевым объектам. Представители нижегородской инвестиционной инфраструктуры посетили экспозицию уникальных разработок резидентов "Сделано в технопарке", а также крупнейший в регионе Региональный центр инжиниринга, работающий в периметре "Жигулевской долины".

Руководитель оператора инновационной деятельности региона, управляющей компании технопарка ГАУ "ЦИК СО" Александр Сергиенко презентовал коллегам из Нижнего Новгорода основные элементы созданной в Самарской области экосистемы поддержки инноваций, а также рассказал о мерах поддержки, доступных участникам инновационного процесса. "Сегодня в периметре нашего технопарка развивается 284 инновационных проекта, создано более 2000 рабочих мест. "Жигулевская долина" продолжает не только концентрировать, но и расширять в себе инструментарий поддержки высокотехнологичного бизнеса. В текущем году технопарк стал официальным региональным партнером Агентства по технологическому развитию (АТР), что позволяет значительно повышать информированность местных производителей о возможностях и программах АТР и своевременно получать необходимую консультационную поддержку и помощь при подаче заявок", — отметил руководитель ГАУ.

Подводя итоги визита в Самарскую область, заместитель генерального директора АО "Корпорация развития Нижегородской области" по сопровождению инвестиционных проектов Владимир Кучиев отметил значимость трансфера лучших практик в инновационной сфере. "Этот визит очень важен для нас. Самарская область имеет большой опыт взаимодействия с инвесторами и развития инвестиционной и инновационной инфраструктуры. И нам, как региону с очень похожей структурой, было очень важно ознакомиться с этим опытом и, возможно, перенять для себя некоторые вещи", — подчеркнул он.