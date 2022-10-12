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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Жители сел и деревень Самарской области могут купить сим-карту в ближайшем магазине

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон на 40% увеличил число пунктов продаж в магазинах шаговой доступности в регионе, за полгода повысив их количество до 1 800. В результате горожане подключаются к сети, не отклоняясь от привычных маршрутов, а жители малых населенных пунктов — не выезжая в районные центры.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Стать обладателем сим-карты и самостоятельно ее активировать легко не только в областной столице и городах, но и в небольших населенных пунктах, среди которых Елшанка, Валы, Малая Каменка, Жареный Бугор, Малая Вязовка и другие. Осенью география проекта охватила более 270 отдаленных точек на карте области.

"Нам важно обеспечить максимально доступный сервис на территории всей области. Теперь самарцы совмещают покупку продуктов и необходимых товаров с приобретением сим-карты, не тратя времени на заполнение договора. Такая возможность появилась, в том числе у жителей сел и деревень с населением менее 200 человек", — отмечает директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.

К розничным сетям, где можно стать абонентом оператора, добавились киоски печати "Антарес" и ряд торговых точек потребкооперации Самарской области. Кроме того, сим-карты с саморегистрацией доступны в интернет-магазине МегаФона, в отделениях "Почты России", в сервисных центрах Pedant.ru, на Wildberries и Ozon, в салонах "М.Видео", DNS и "Эльдорадо".

Активация комплекта подключения возможна в любом удобном месте через мобильное приложение оператора. При регистрации, которая займет 5-10 минут, абонент выбирает любой из действующих тарифов.

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