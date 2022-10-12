Жители сел и деревень Самарской области могут купить сим-карту в ближайшем магазине

МегаФон на 40% увеличил число пунктов продаж в магазинах шаговой доступности в регионе, за полгода повысив их количество до 1 800. В результате горожане подключаются к сети, не отклоняясь от привычных маршрутов, а жители малых населенных пунктов — не выезжая в районные центры.
Стать обладателем сим-карты и самостоятельно ее активировать легко не только в областной столице и городах, но и в небольших населенных пунктах, среди которых Елшанка, Валы, Малая Каменка, Жареный Бугор, Малая Вязовка и другие. Осенью география проекта охватила более 270 отдаленных точек на карте области.
"Нам важно обеспечить максимально доступный сервис на территории всей области. Теперь самарцы совмещают покупку продуктов и необходимых товаров с приобретением сим-карты, не тратя времени на заполнение договора. Такая возможность появилась, в том числе у жителей сел и деревень с населением менее 200 человек", — отмечает директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.
К розничным сетям, где можно стать абонентом оператора, добавились киоски печати "Антарес" и ряд торговых точек потребкооперации Самарской области. Кроме того, сим-карты с саморегистрацией доступны в интернет-магазине МегаФона, в отделениях "Почты России", в сервисных центрах Pedant.ru, на Wildberries и Ozon, в салонах "М.Видео", DNS и "Эльдорадо".
Активация комплекта подключения возможна в любом удобном месте через мобильное приложение оператора. При регистрации, которая займет 5-10 минут, абонент выбирает любой из действующих тарифов.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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