Активисты завершили прокладку стокилометрового маршрута Большой Самарской тропы

Активисты завершили прокладку маршрута Большой Самарской тропы и приступили к приведению в порядок обширной территории, по которой будет пролегать путь будущих туристов, сообщает "КП-Самара". 26 октября волонтеры выехали в Коптев овраг в поселке Управленческий и дружно убрали скопившийся мусор, очистили ручей до водопада и костровую площадку.

Большая Самарская тропа — будущий трехдневный туристический маршрут между Самарой и Тольятти. К его разработке активисты приступили с начала осени 2022 г. при поддержке Фонда президентских грантов.

"В Самарской области есть красивейшие места, и потребность в едином туристическом маршруте на несколько дней с вариантами коротких однодневных выходов давно назрела", — рассказывает автор идеи Дмитрий Шипуля.

Проект предполагает разработку трехдневного маршрута со стартом от стадиона "Самара Арена" до памятника Татищеву в Тольятти. Длина маршрута составила 100 километров. Также в тропу вошли 22 отдельных радиальных и параллельных однодневных маршрута общей длиной 113 км.

"В сентябре и октябре мы занимались прокладкой маршрута, и сейчас эта работа завершена, — рассказала изданию менеджер по развитию проекта Валерия Жирнова. — Это сто километров от Самары до Тольятти и 113 километров радиальных и параллельных маршрутов. Сейчас мы занимаемся очисткой тех участков маршрута, которые загрязнены человеком. Параллельно начали разрабатывать мобильное приложение Большой Самарской тропы и информационных щитов для маркировки маршрутов".

26 октября активисты в сопровождении большой группы студентов-волонтеров из Колледжа сервисных технологий и дизайна выехали в Коптев овраг в пос. Управленческий, чтобы убрать оттуда мусор.

"В этом месте тропа будет раздваиваться, — рассказал журналисту Дмитрий Шипуля. — Одна часть уйдет наверх, на смотровую и костровую площадку, обустроим там место для отдыха и пикника. Вторая часть пройдет вдоль ручья до водопада и оттуда к вертолетной площадке. Места здесь очень красивые, и если расчистить ручей от мусора, убрать сухие ветки, то получится настоящий лесной каньон. А поселок Управленческий и остановки общественного транспорта здесь совсем недалеко, так что это место может стать завершающим этапом для однодневного похода от стадиона "Самара Арена".

В уборке территории приняли участие 26 студентов, три преподавателя и четыре участника команды проекта. Ребята разделились на три группы. Одна убирала мусор на костровой площадке, другая выкорчевывала скопившиеся в ручье покрышки, третья прошла вдоль ручья до водопада, собирая остальной мусор.

За один день волонтерам удалось вывезти из леса около 12 кубометров мусора. Следующим этапом волонтеры планируют очистить территорию около Вертолетной площадки.