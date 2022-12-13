МегаФон первым запустил облачный офис на базе решений МойОфис

МегаФон первым предложил своим корпоративным клиентам отечественную альтернативу иностранному ПО на базе продуктов МойОфис. Теперь в "МегаФон Облаке" доступны решения для коммуникаций и работы с различными типами документов, в том числе текстами и таблицами, а также корпоративная почта.
Продукт доступен по подписочной модели (SaaS) и подходит как крупному бизнесу, так и небольшим компаниям. Срок подключения к платформе занимает не более одного дня, при этом компания не несет затрат на установку и развертывание системы. Размещение сервиса в облаке создает функциональную рабочую среду — с помощью решений МойОфис можно создавать и совместно редактировать документы в режиме реального времени с любого устройства, на любой ОС и из любой точки мира.
"После ухода с рынка иностранных вендоров многие компании остались без привычных базовых офисных программ и начали искать отечественные аналоги. При этом бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и отдает предпочтение использованию гибридных или полностью облачных решений, спрос на которые растет кратно. В партнерстве с компанией МойОфис мы предоставляем клиентам доступ к привычным и удобным офисным инструментам в "МегаФон Облаке". Облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов, что делает ее доступной для среднего и малого бизнеса", — говорит Александр Осипов, директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона.
"Мы стремимся сделать наши решения доступными для организаций и бизнеса любых размеров и любого уровня технического оснащения, поэтому помимо классического реселлерского канала активно развиваем модель SaaS. Доступ к безопасному и современному офисному ПО по подписке снижает инфраструктурные затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удаленную совместную работу с документами и повысить эффективность работы до 30%", — прокомментировал Александр Иванников, коммерческий директор МойОфис.
В зависимости от потребностей пользователи могут выбрать подходящий пакет услуг на сайте: "Почта" — работа с электронными письмами и управление корпоративной почтовой системой, "Офисные приложения" — хранение файлов и совместная работа с документами онлайн, "Профессиональный" — комплекс приложений для общения и совместной работы с документами офлайн и онлайн.
Российские офисные решения МойОфис размещены в "МегаФон Облаке", надежность и безопасность которого подтверждена аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемых к государственным информационным системам. Это позволяет использовать продукт как крупным коммерческим компаниям, так и государственным заказчикам.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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