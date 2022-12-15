В Самарской области выросла скорость мобильного интернета

Cпециалисты Мегафона запустили и модернизировали более 85 объектов транспортной сети, значительно увеличив пропускную способность базовых станций и сократив задержки при передаче данных.
Для расширения емкости сети и повышения скорости интернета на 20% инженеры компании построили порядка 15 волоконно-оптических линий связи и улучшили свыше 70 радиорелейных пролетов.
Наиболее заметным увеличение скоростей стало для жителей Южного города, Отрадного, поселков Береза и Суходол, сел Яицкое, Федоровка, Ягодное. Также оценят изменения гости губернии, прибывающие воздушным транспортом через аэропорт Курумоч.
"Регулярная модернизация инфраструктуры позволяет максимально эффективно использовать все ресурсы сети. Для абонентов это комфортное использование мобильного интернета даже в часы пик в условиях высокой нагрузки. А для корпоративных клиентов и госзаказчиков - повышение качества оказания услуг фиксированной связи и возможность организации высокоскоростных каналов связи даже в отдаленных районах региона", - отметил Максим Токаренко, директор Мегафона в Самарской области.
Транспортная сеть МегаФона в губернии имеет общую протяженность свыше 3,5 тыс. км волоконно-оптических линий связи. Строительство ВОЛС разгружает локации с наиболее высоким трафиком и концентрацией абонентов, позволяет увеличить скорость и улучшить качество связи.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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