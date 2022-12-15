В Самарской области завершился финальный этап Хакатона

В Самарской области состоялось торжественное закрытие Всероссийского Хакатона по информационным технологиям. Он проводится министерством образования и науки Самарской области с целью развития IT-творчества детей и подростков и проходит с октября по декабрь в два этапа: отборочный (в дистанционном формате) и финальный (в очном).

Задания Хакатона формировались по тематическим трекам: мобильная разработка, веб-разработка, виртуальная и дополненная реальность. Принять участие могли команды из двух-трех школьников в возрасте от 12 лет до 18 лет (включительно). В этом году поступило 195 заявок от ребят из 24 регионов России. И только 16 лучших встретились на трехдневном финале на Самарской земле.

"Самарская область во второй раз принимает такое крупное мероприятие. В этот раз к нам приехали ребята из разных регионов России. Мы понимаем, что современное поколение с ранних лет погружено в информационные технологии. А это динамично развивающееся направление. Очень важно, чтобы у ребят была возможность обменяться опытом, пообщаться с такими же увлеченными IT сверстниками из других регионов, - рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - Хакатон позволяет создать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Этому направлению в нашем регионе уделяется большое внимание. В рамках национального проекта "Образование" мы обновляем материально-техническую базу школ, создали два "IT-куба" и Дом научной коллаборации, школьный кванториум и мобильный кванториум. По инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова открыто 54 мини-технопарка в сельских школах и малых городах. Но я всегда говорю - в национальном проекте "Образование" за каждой цифрой стоит успех каждого ребенка".

Три дня юные айтишники работали над кейсами от крупнейших компаний и вузов Самарской области. Участникам предстояло за ограниченное время создать IT-продукты, обеспечивающие решение реальных задач.

В сфере виртуальной и дополненной реальности победу одержала самарская команда "SHPULʼKE SQUAD".

Александр Андреев, воспитанник центра цифрового образования детей "IT-Куб - Самара", лидер команды: "В начале мы штурмуем идею, после этого распределяем в команде обязанности. У нас есть программисты, дизайнеры и 3д-моделлеры, которые создают образы для проекта. Такая технология работы над проектом позволила нам стать победителями".

По итогам "мозгового штурма" второе место по направлению VR/AR заняла команда из Нижнего Новгорода, третье - из Томска. В направлении Web-разработка в тройке лидеров участники из Ульяновска и Нижнего Новгорода. Лучшие мобильные разработки представили школьники из Махачкалы, Арзамаса и Курска.

Илья Железняк (Кванториум, г. Томск): "Я увлекаюсь разработкой видеоигр с технологиями виртуальной реальности. Мы делаем разные игры, недавно в Екатеринбурге заняли первое место. Здесь у нас только третье место, но это все равно победа. Просто наши конкуренты были сильнее нас. Спасибо организаторам за отличный хакатон".

В декабре поклонников технического творчества и адептов IT-технологий ждет еще не одно мероприятие, приуроченное к пятилетию "Кванториум-63".