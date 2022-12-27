Как Гофман, Маршак и Гоголь поддерживают веру в чудеса: "ЛитРес" и "Ростелеком" провели предновогодний опрос читателей

В преддверии 31 декабря группа компаний "ЛитРес" и сервис "Ростелеком Книги" провели опрос среди пользователей, чтобы выяснить, надеются ли они на чудо 31 декабря, будут ли загадывать желание под бой курантов и какие книги и экранизации у них больше всего ассоциируются с Новым годом. Всего в опросе участвовали более 500 респондентов из разных городов России.

Более 80% проголосовавших признались, что верят в новогодние чудеса. При этом 84% ждут от праздника волшебства и уверены, что их мечты исполнятся, а 86% непременно загадают желание в полночь 31 декабря.

Самыми новогодними книгами традиционно оказались классические истории. На первом месте — сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король": за нее проголосовало 18,5% пользователей. На втором месте — "Двенадцать месяцев" Самуила Маршака (16,6%), на третьем — "Ночь перед Рождеством" Николая Гоголя (11,7%). Замыкают первую пятерку сага о Гарри Поттере Джоан Роулинг (9,4%) и "Зима в Простоквашино" Эдуарда Успенского (8,6%). В топ-10 также вошли "Снежная королева" Ганса Христиана Андерсена, "Золушка" Шарля Перро, "Снегурочка" Александра Островского, "Дары волхвов" О. Генри, "Рождественская песнь в прозе" Чарльза Диккенса и "Хроники Нарнии" Клайва Стейплза Льюиса.

Если говорить об экранизациях, то на первом месте — фильмы о Гарри Поттере (16,1%), снятые по мотивам книг Джоан Роулинг. Следом идет киноадаптация истории "Морозко" (14,5%), поставленная Александром Роу в 1964 году по русской народной сказке. Фильм снискал славу не только у отечественных, но и зарубежных зрителей, и был удостоен главного приза "Лев святого Марка" на XVII Международном кинофестивале в Венеции. На третьем месте — культовая советская музыкальная комедия "Чародеи" (13,2%), во многом вдохновленная повестью братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу". Замыкают топ-5 "Вечера на хуторе близ Диканьки" (7,8%) — экранизация одноименного произведения Николая Гоголя, а также уже упомянутые "Двенадцать месяцев" по мотивам сказки Самуила Маршака. В первую десятку также вошли "Зима в Простоквашино", "Щелкунчик и Крысиный король", "Гринч", "Рождественская история", "Чарли и шоколадная фабрика".

В основу методологии исследования лег опрос, в котором участвовали более 500 пользователей из разных городов России. Респондентам предлагалось ответить на вопросы через Google-форму (сбор ответов велся в соцсетях на площадках в ГК "ЛитРес" и "Ростелекома"), затем данные были проанализированы с помощью встроенных инструментов Google, а также силами аналитиков ГК "ЛитРес". Для подсчета использовалась пропорция, при которой все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались исходя из этого числа.