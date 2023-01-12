Tele2 предлагает самарцам добавить к тарифу домашний интернет

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает абонентам в Самарской области подключить домашний интернет к своему действующему мобильному тарифу и настроить оптимальную скорость. Домашний интернет как дополнение к мобильному тарифу — это пример пользы для клиентов от интеграции компаний. Запуск услуги широкополосного доступа в интернет для клиентов Tele2 в новых регионах стал очередным этапом совместного проекта оператора с компанией "Ростелеком".
Главная особенность конвергентного решения — возможность включить услуги домашнего интернета в свой привычный тариф на мобильную связь, не меняя его. Новое предложение доступно на тарифах "Мой онлайн", "Мой онлайн+", "Игровой", Black и Premium. Оно позволяет самостоятельно настроить тариф, выбрав оптимальную скорость интернета в зависимости от потребностей клиента.
С запуском домашнего интернета клиенты оператора могут добавлять к своему мобильному тарифу проводной интернет на скорости от 100 до 500 Мбит/сек. В зависимости от выбранной скорости доплата за подключение домашнего интернета составит: 200 руб. (100 Мбит/сек), 300 руб. (300 Мбит/сек) или 500 руб. (500 Мбит/сек). Добавленные услуги домашнего интернета не меняют привычных для клиента сроков и способов оплаты базового тарифа. Кроме того, при подключении домашнего интернета абоненты Tele2 получат дополнительные ежемесячные пакеты минут и мобильного интернета.
Оформить заявку на подключение можно в личном кабинете, мобильном приложении и в салонах связи Tele2. При использовании цифровых каналов клиент в несколько касаний самостоятельно проверяет наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбирает скорость передачи данных, а также дату и время установки оборудования.
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Tele2:
"Запуск конвергентного решения — продолжение успешной синергии двух компаний. Взаимная интеграция актуальных продуктов, услуг и сервисов позволяет нам действовать еще более эффективно с учетом запросов и ожиданий клиентов. При этом мы сохраняем нашу традиционную гибкость подхода — абоненты Tele2 могут дополнить свой привычный тариф домашним интернетом, настроив его удобным для себя способом и в зависимости от личных потребностей. Сделать это максимально просто в приложении или в личном кабинете, добавив новую опцию к уже знакомому тарифному плану и следуя подробной инструкции. Технические возможности позволяют подключать домашний интернет со скоростью до 500 Мбит/с".
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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