16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Стройсервис" капитально отремонтирует дорогу в Волжском районе Вячеслав Сонин: "Государство серьезно поддерживает строительную отрасль" В Самарской области повысят безопасность движения на трассе Р-229 на 1 млрд рублей В 2023 г. в Волжском районе капитально отремонтируют мост через Чапаевку Анна Кулашова ("Лаборатория Касперского"): "Мы прогнозируем рост отечественного рынка информационной безопасности"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 предлагает самарцам добавить к тарифу домашний интернет

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает абонентам в Самарской области подключить домашний интернет к своему действующему мобильному тарифу и настроить оптимальную скорость. Домашний интернет как дополнение к мобильному тарифу — это пример пользы для клиентов от интеграции компаний. Запуск услуги широкополосного доступа в интернет для клиентов Tele2 в новых регионах стал очередным этапом совместного проекта оператора с компанией "Ростелеком".

Фото: предоставлено Tele2

Главная особенность конвергентного решения — возможность включить услуги домашнего интернета в свой привычный тариф на мобильную связь, не меняя его. Новое предложение доступно на тарифах "Мой онлайн", "Мой онлайн+", "Игровой", Black и Premium. Оно позволяет самостоятельно настроить тариф, выбрав оптимальную скорость интернета в зависимости от потребностей клиента.

С запуском домашнего интернета клиенты оператора могут добавлять к своему мобильному тарифу проводной интернет на скорости от 100 до 500 Мбит/сек. В зависимости от выбранной скорости доплата за подключение домашнего интернета составит: 200 руб. (100 Мбит/сек), 300 руб. (300 Мбит/сек) или 500 руб. (500 Мбит/сек). Добавленные услуги домашнего интернета не меняют привычных для клиента сроков и способов оплаты базового тарифа. Кроме того, при подключении домашнего интернета абоненты Tele2 получат дополнительные ежемесячные пакеты минут и мобильного интернета.

Оформить заявку на подключение можно в личном кабинете, мобильном приложении и в салонах связи Tele2. При использовании цифровых каналов клиент в несколько касаний самостоятельно проверяет наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбирает скорость передачи данных, а также дату и время установки оборудования.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Запуск конвергентного решения — продолжение успешной синергии двух компаний. Взаимная интеграция актуальных продуктов, услуг и сервисов позволяет нам действовать еще более эффективно с учетом запросов и ожиданий клиентов. При этом мы сохраняем нашу традиционную гибкость подхода — абоненты Tele2 могут дополнить свой привычный тариф домашним интернетом, настроив его удобным для себя способом и в зависимости от личных потребностей. Сделать это максимально просто в приложении или в личном кабинете, добавив новую опцию к уже знакомому тарифному плану и следуя подробной инструкции. Технические возможности позволяют подключать домашний интернет со скоростью до 500 Мбит/с".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5