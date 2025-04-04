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Молодые ученые из Самарской области могут выиграть грант от МТС и Российской академии наук

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС, благотворительный фонд "Система" и Российская академия наук объявляет о старте конкурса для молодых ученых. Ключевой номинацией стало направление искусственного интеллекта и квантовых технологий. Авторы лучших инновационных разработок получат финансовую и методическую поддержку внедрения результатов работы.

Фото: предоставлено МТС

В рамках номинации "Искусственный интеллект и квантовые технологии" молодые ученые, аспиранты и студенты могут предложить разработки и исследования в использовании искусственного интеллекта и машинного обучения в естественных и технических науках. Среди конкурсных тем заявлена разработка алгоритмов построения семантических графов знаний на основе демографического и культурного контекста современной России. Подобные алгоритмы в дальнейшем помогут адаптировать большие языковые модели для пользователей в России.

"Многие самарские студенты активно участвуют и пробуют свои силы в наших грантовых конкурсах. Совсем недавно магистрант Поволжского государственного университета сервиса Антон Прокопенко со своим проектом победил в стипендиальном конкурсе от МТС и БФ "Система".В Самарской области представлены крупные технические вузы, где образование получают IT-специалисты, инженеры. В регионе эти направления активно развиваются" — прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации — молодой ученый либо команда студентов и молодых ученых, представляющие собственные научные разработки и инновационные исследования. Прием заявок на участие осуществляется с 26 марта по 20 июля 2025 года. Экспертная комиссия будет оценивать работы по следующим критериям: научная новизна, оригинальность; актуальность идеи; теоретическая обоснованность; уровень научной проработки и возможность внедрения в практику; инновационность проекта; внедрение и апробация. Имена победителей конкурса станут известны с 10 октября по 1 ноября 2025 года.

Подробно с номинациями и регламентом конкурса можно ознакомиться по ссылке.

В прошлом году на конкурс молодых ученых МТС, БФ Система и РАН поступило почти 350 заявок от молодых ученых, представляющих более чем 75 научно-исследовательских и образовательных организаций из 45 регионов страны. Лучшими стали авторы 16 проектов в четырех номинациях, посвященных искусственному интеллекту и квантовым технологиям, альтернативным источникам энергии, генетике и биомедицине, химии и новым материалам.

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