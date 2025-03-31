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В 2025 г. РУВИКИ планирует представить серию технологических обновлений

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Квизы, пересказ текста при помощи ИИ и упрощенный визуальный редактор — российская интернет-энциклопедия РУВИКИ планирует представить целую серию технологических обновлений в 2025 году. Об этом рассказал генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко в интервью Лента.ру.

В 2024 году РУВИКИ представила аудиоформат, геймификацию и внедрила искусственный интеллект: нейросеть Yandex GPT позволяет развернуто отвечать на любой вопрос пользователя, основываясь на энциклопедических статьях. В 2025 году энциклопедия продолжит совершенствовать читательский опыт. В январе была внедрена функция "пересказ" — РУВИКИ может пересказать материал короче, проще или академичнее.

В планах: доработка интерфейса исходя из запросов пользователей, новый внешний вид статьи, удобный рубрикатор. Также в энциклопедии появятся квизы, которые позволят читателям проверять свои знания, и будет усовершенствована персонификация: возможность настроить свои интересы и ленту.

В этом году РУВИКИ упростит доступ авторов к платформе. Будет реализована "мастерская" с предложением списка статей на доработку. В разработке находится новый визуальный редактор, который будет более интуитивен и понятен для широкой аудитории. Запущенная в 2024 году бонусная программа для авторов также будет развиваться. Она позволяет получать ранги за участие в работе энциклопедии и призы.

Владимир Медейко подчеркнул, что работа над качеством материалов и сотрудничество с экспертами остаются приоритетными задачами РУВИКИ. В 2024 году было создано более 81 тысячи новых материалов (всего число статей в РУВИКИ превышает 2 млн 65 тыс), были заключены партнерства с Российской Академией наук и другими экспертными организациями. Число рецензированных материалов РАН превысило 10 тысяч.

Кроме того, Медейко назвал самые популярные разделы энциклопедии на языках народов России помимо русского. Это марийский, башкирский, татарский, якутский и чеченский. "Для нас это важное социальное направление — сохранение культурного наследия, обеспечение доступности образования, поддержании языкового разнообразия. Мы открыты для сотрудничества со всеми организациями, которые занимаются сохранением языков народов РФ", — резюмировал генеральный директор Рувики Владимир Медейко в интервью.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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