Т2 продлевает акцию в роуминге: клиенты Т2 могут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом в Китае весь апрель

T2, российский оператор мобильной связи, продлевает акцию, полюбившуюся многим путешественникам, до июля включительно. Каждый месяц компания предлагает клиентам, прибывшим в другие страны, безлимитный интернет бесплатно. В апреле воспользоваться акцией могут абоненты Т2, путешествующие в Китай.

Т2 включила в акцию самые популярные направления у россиян. Так, в декабре получить бесплатный безлимитный интернет могли абоненты, путешествующие в Турции. В январе предложением пользовались клиенты, находящиеся в Малайзии, в феврале — в Таиланде, а в марте — в Шри-Ланке. Т2 продлевает акцию, чтобы дать возможность абонентам сохранить привычный онлайн-режим жизни в путешествиях по новым странам.

В апреле Т2 активирует особое предложение в Китае. Каждый день абонентам доступно 1 Гб трафика на высокой скорости. После исчерпания лимита скорость снизится до 128 Кбит/с до конца суток по московскому времени. Как и ранее, ограничение можно снять, нажав кнопку "Обновить сейчас" в роуминг-режиме обновленного мобильного приложения Т2 или набрав USSD-команду *143*73#.

Т2 предоставляет данную услугу абонентам тарифных планов Premium, Black, "Мой онлайн+" и "Везде онлайн". Воспользоваться предложением также могут клиенты корпоративных тарифных планов: "Мой бизнес XL", "Мой бизнес Премиум", "Федеральный L/XL", "Федеральный Корпоративный L/XL". Акция доступна пользователям, прибывшим в страну с выгодными условиями роуминга именно в месяц действия предложения. Для его активации абонентам необходимо пройти короткий опрос от оператора.