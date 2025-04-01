Т2 продлевает акцию в роуминге: клиенты Т2 могут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом в Китае весь апрель

T2, российский оператор мобильной связи, продлевает акцию, полюбившуюся многим путешественникам, до июля включительно. Каждый месяц компания предлагает клиентам, прибывшим в другие страны, безлимитный интернет бесплатно. В апреле воспользоваться акцией могут абоненты Т2, путешествующие в Китай.
Т2 включила в акцию самые популярные направления у россиян. Так, в декабре получить бесплатный безлимитный интернет могли абоненты, путешествующие в Турции. В январе предложением пользовались клиенты, находящиеся в Малайзии, в феврале — в Таиланде, а в марте — в Шри-Ланке. Т2 продлевает акцию, чтобы дать возможность абонентам сохранить привычный онлайн-режим жизни в путешествиях по новым странам.
В апреле Т2 активирует особое предложение в Китае. Каждый день абонентам доступно 1 Гб трафика на высокой скорости. После исчерпания лимита скорость снизится до 128 Кбит/с до конца суток по московскому времени. Как и ранее, ограничение можно снять, нажав кнопку "Обновить сейчас" в роуминг-режиме обновленного мобильного приложения Т2 или набрав USSD-команду *143*73#.
Т2 предоставляет данную услугу абонентам тарифных планов Premium, Black, "Мой онлайн+" и "Везде онлайн". Воспользоваться предложением также могут клиенты корпоративных тарифных планов: "Мой бизнес XL", "Мой бизнес Премиум", "Федеральный L/XL", "Федеральный Корпоративный L/XL". Акция доступна пользователям, прибывшим в страну с выгодными условиями роуминга именно в месяц действия предложения. Для его активации абонентам необходимо пройти короткий опрос от оператора.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..