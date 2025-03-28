Бизнес выбирает цифровые рабочие места

Единое безопасное пространство для совместной работы и общения с партнерами позволяет оптимизировать трудовые ресурсы и увеличить продажи — уверена команда Т1 Технологии, компании-разработчика программного обеспечения (ПО). Технологическое решение для создания цифровых рабочих мест они представили в ходе встречи резидентов инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Сириус".
Мероприятие сопровождалось выставкой, на которой эксперты Т1 Технологии продемонстрировали возможности автоматизированной ИТ-системы, поддерживающей деятельность подразделения по работе с партнерами. Она, в частности, позволяет компаниям в онлайн-формате взаимодействовать с дистрибьюторами и интеграторами и модерировать сделки.
Это один из двух ключевых модулей цифрового рабочего места, разработкой которого занимаются специалисты Т1 Технологии. Интегрированное с CRM-системой оно сокращает онбординг контрагентов до пяти рабочих дней, а регистрацию лидов партнерами проводит в течение дня.
"Алгоритмы избавляют сотрудников от рутинных операций и экономят им время. В личном кабинете можно оперативно зафиксировать результаты переговоров и оцифровать сделки. Партнерам доступна расширенная информация о продуктах и возможность пройти обучение по конкретным сервисам", — отметил владелец продукта "Цифровое рабочее место" Денис Иванов, компания Т1 Технологии.
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