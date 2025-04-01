Ретросайты увлекли молодежь Самарской области

У жителей региона вырос интерес к ретроконтенту в интернете. С начала года количество посетителей сайтов, погружающих в атмосферу 80-90-х, увеличилось на 43% по сравнению с тем же периодом 2024-го. Особенно заметно приросла аудитория среди молодежи от 18 до 24 лет — их число за год стало на 65% больше.

Исследование МегаФона, основанное на обезличенной информации абонентов, показало, что самые активные — жители области в возрасте 35-44 лет. Аналитики отметили, что каждый третий посетитель сентиментальных веб-ресурсов относится к этой возрастной группе. Это неудивительно, поскольку их детство и юность пришлись на постсоветский период. Вторую строчку рейтинга занимают пользователи 25-34 лет (28% от общего количества) и третью — абоненты от 45 до 55 лет (17%).

Ключевым драйвером популярности ретроконтента стали классические онлайн-игры. Они генерируют большую часть дата-трафика на сайтах, оживляющих воспоминания. 72% всех интернет-данных самарцы расходуют на крупнейшем отечественном архиве для скачивания игр 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Ещё 15% трафика приходится на зарубежные платформы с культовыми играми, которые больше не поддерживаются разработчиками, и 9% — на эмулятор Windows 98. Этот сайт позволяет запускать старую версию операционной системы прямо в браузере. Здесь можно раскладывать пасьянсы, пользоваться калькулятором и слушать музыку на медиапроигрывателе Winamp, а легендарный помощник-скрепка предоставит инструкцию.

Самарцы часто посещают сайт по лизингу автомобилей, оформленный в эстетике 90-х годов. Популярностью также пользуется ресурс с коллекцией программного обеспечения и операционных систем, позволяющий окунуться в работу процессоров 1970-х и 1980-х годов и сравнить их с современными аналогами. Кроме того, жители региона ухаживают за виртуальными питомцами на сайте 1999 года и ностальгируют по знакомым с детства игровым пространствам, изучая карты ретроигр на специализированной площадке.

"Один клик переносит нас во времена беззаботной юности, где можно сыграть в одну из первых аркад, переключить телевизионные каналы в другом десятилетии, "прогуляться" по музею веб-дизайна. Каждый день мы работаем над тем, чтобы медленная загрузка файлов и низкое разрешение видео оставались только в воспоминаниях. С начала года инженеры модернизировали оборудование в интернет-активных локациях Самары, Чапаевска, Отрадного, а также в селе Кошки и поселке Новосемейкино Красноярского района. Благодаря использованию высокочастотного диапазона LTE, ёмкость и скорость наших объектов связи увеличились до 30%", — говорит Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.