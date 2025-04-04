В Самаре прошел федеральный конкурс среди студентов про проектированию противопожарных систем

3-4 апреля в Самаре прошел финал Всероссийского конкурса проектировщиков систем противопожарной защиты, организованный АНО "Консорциум производителей ОПСБ", ГК "Рубеж" и СамГТУ.

В соревнованиях участвовали 38 студентов из девяти вузов. Конкурсанты разрабатывали проекты на отечественном ПО с использованием российского оборудования за шесть часов.

Согласно заданию, участники разрабатывали систему пожарной сигнализации и оповещения с учетом нормативов: размещение извещателей, выбор оборудования, расчеты и документация. Работы оценивались по точности, скорости и соответствию профессиональным критериям.

Цели конкурса: подготовка кадров для сферы безопасности и развитие импортозамещения — с 2025 г. в России запрещено иностранное ПО на критических объектах.

Победителями соревнований стали:

Командный зачет: 1-е место — Сибирский федеральный университет, 2-е место — Южно-Уральский государственный университет, 3-е место — Московский государственный строительный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Личный зачет: Полина Мурзина (Сибирский федеральный университет), Евгений Кайзеров (Самарский государственный технический университет), Анастасия Хабирова (Южно-Уральский государственный университет).

У конкурсантов отличные перспективы — лучших участников приглашают на стажировки и работу в отрасли.

Директор направления науки и образования Консорциума российских производителей систем безопасности Ольга Долинина отметила, что отрасль комплексной безопасности успешно работает на российских технологиях, и это укрепляет технологический суверенитет страны.

Конкурс стал новым этапом сотрудничества СамГТУ и ГК "Рубеж", в вузе уже работает Центр компетенций "Рубеж" для обучения проектированию систем безопасности.

Проректор по инновационной деятельности Самарского политеха Константин Савельев подчеркнул, что сотрудничество вуза с "Рубежом" ощутимо укрепляет кадровые резервы отрасли и имеет большой потенциал.