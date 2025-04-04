В Самаре прошел федеральный конкурс среди студентов про проектированию противопожарных систем

3-4 апреля в Самаре прошел финал Всероссийского конкурса проектировщиков систем противопожарной защиты, организованный АНО "Консорциум производителей ОПСБ", ГК "Рубеж" и СамГТУ.
В соревнованиях участвовали 38 студентов из девяти вузов. Конкурсанты разрабатывали проекты на отечественном ПО с использованием российского оборудования за шесть часов.
Согласно заданию, участники разрабатывали систему пожарной сигнализации и оповещения с учетом нормативов: размещение извещателей, выбор оборудования, расчеты и документация. Работы оценивались по точности, скорости и соответствию профессиональным критериям.
Цели конкурса: подготовка кадров для сферы безопасности и развитие импортозамещения — с 2025 г. в России запрещено иностранное ПО на критических объектах.
Победителями соревнований стали:
Командный зачет: 1-е место — Сибирский федеральный университет, 2-е место — Южно-Уральский государственный университет, 3-е место — Московский государственный строительный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Личный зачет: Полина Мурзина (Сибирский федеральный университет), Евгений Кайзеров (Самарский государственный технический университет), Анастасия Хабирова (Южно-Уральский государственный университет).
У конкурсантов отличные перспективы — лучших участников приглашают на стажировки и работу в отрасли.
Директор направления науки и образования Консорциума российских производителей систем безопасности Ольга Долинина отметила, что отрасль комплексной безопасности успешно работает на российских технологиях, и это укрепляет технологический суверенитет страны.
Конкурс стал новым этапом сотрудничества СамГТУ и ГК "Рубеж", в вузе уже работает Центр компетенций "Рубеж" для обучения проектированию систем безопасности.
Проректор по инновационной деятельности Самарского политеха Константин Савельев подчеркнул, что сотрудничество вуза с "Рубежом" ощутимо укрепляет кадровые резервы отрасли и имеет большой потенциал.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой