Более 80% новых абонентов "Ростелекома" в Самарской области пользуются личным кабинетом

Количество новых абонентов "Ростелекома" в Самарской области, подключивших личный кабинет компании в первом квартале года, превысило 80%. Активных пользователей персональной системой самообслуживания ежегодно становится больше в среднем на 4%. Еще на 20% увеличивается число операций, проведенных клиентами компании. Наибольшей популярностью сервис пользуется у жителей Самары, Тольятти, Сызрани, а также Нефтегорского и Похвистневского районов.
В личном кабинете пользователи могут контролировать состояние лицевого счета, оплачивать услуги онлайн, время выбирать тарифы и сервисы.
Электронное самообслуживание не только упрощает жизнь абонентов, но и способствует бережному отношению к окружающей среде. Отказ от бумажных счетов и квитанций позволяет уменьшить вредное воздействие на природу.
Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"В личном кабинете наши клиенты получают дополнительные преимущества за использование сервисов компании. После подключения к программе "Бонус" в персональной системе самообслуживания они могут копить или тратить баллы, выбирать подарки и пользоваться полученными промокодами".
По статистике, абоненты "Ростелекома" чаще всего используют личный кабинет, чтобы оплатить счета и самостоятельно подключить новые цифровые услуги. Около половины пользователей проверяют историю начислений. Каждый третий клиент компании с помощью сервиса активирует и настраивает подписки.
Алла Трофимова, жительница Самары, абонент компании:
"Я установила видеонаблюдение пожилым родителям, настроила им онлайн-кинотеатр Wink и мобильную связь. Затем объединила наши учетные записи в личном кабинете и теперь вижу не только данные о доступных мне сервисах, но и об услугах, подключенных моим близким. Оплачиваю счета всей семьи, добавляю необходимые опции или убираю ненужные".
В личном кабинете представлено свыше 130 функций, в том числе возможность бесплатной проверки утечки персональных данных. В отчете, сформированном для клиента, отображается список скомпрометированных ресурсов и конфиденциальных сведений, попавших в открытый доступ в сети. Абоненты компании могут ознакомиться с советами по цифровой гигиене и по обеспечению безопасного хранения информации.
Приложение "Мой Ростелеком" доступно для скачивания в App Store, Google Play и AppGallery. Более подробную информацию о сервисах, тарифах и условиях подключения можно получить на официальном сайте компании или по телефону 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..