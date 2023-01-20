Закончилось следствие по делу Дениса Зубова о взятке 18 млн рублей

Закончилось расследование уголовного дела трех представителей перевалочной нефтебазы в Самарской области ООО "Межотраслевое объединение ТНП". В число подозреваемых входит и сын замглавы МВД России Игоря Зубова Денис Зубов. Об этом сообщает kommersant.ru.

Уголовное дело по факту дачи взятки возбудили в феврале 2022 г. — в СУ СКР по Самарской области обратился сотрудник ФСБ. Как утверждает заявитель, в ноябре 2021 г. к нему обратился Василий Ермаков через посредников Игоря Карпова и Дениса Зубова и предложил "крышевать" нефтебазу ООО "Межотраслевое объединение ТНП". За общее покровительство предложили разовую выплату 18 млн руб. и потом по 5 млн руб. ежемесячно. В феврале 2022 г. Зубова задержали после передачи портфеля с деньгами. После этого взяли двух других подозреваемых.

Сейчас обвиняемые ознакомятся с материалами уголовного дела, которое затем должны будут утвердить в Генпрокуратуре. Так, исполнительный директор ООО "Межотраслевое объединение ТНП" Василий Ермаков, президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и заместитель гендиректора ООО "ТД "Брент" Денис Зубов останутся в СИЗО до 11 февраля. Василию Ермакову вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"), а двум другим — ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество в даче особо крупной взятки").

Кроме того, Басманный суд Москвы в очередной раз продлил обвиняемым меру пресечения.

Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что во время обысков по этому уголовному делу была обнаружена "черная бухгалтерия" с данными о передаче взяток конкретным полицейским и сотрудникам других силовых структур Самарской области, в том числе руководителям разного уровня.

Также известно, что по инициативе прокуратуры само предприятие МО "ТНП" признали виновным в незаконном вознаграждении от имени юридического лица (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ) и оштрафовали на 20 млн рублей.