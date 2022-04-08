ТНП оштрафовано судом на 20 млн рублей

Постановлением мирового судьи судебного участка №11 Кировского судебного района Самары от 5 апреля МО "ТНП" признано виновным в совершении инкриминируемого ему административного нарушения и подвергнуто наказанию в виде штрафа в сумме 20 млн руб. с конфискацией денег, переданных в качестве взятки (18 млн), пишет "Самарское обозрение".

Напомним, 11 февраля оперативники госбезопасности задержали в Самаре Игоря Карпова, Василия Ермакова и Дениса Зубова, передавших в ходе оперативного эксперимента 18 млн рублей офицеру регионального УФСБ.

Пока шли все эти разбирательства, МО "ТНП" даже выиграло конкурс на разработку Дашковского нефтяного участка. Но, как пишет издание, МО "ТНП" вскоре после истории с попыткой дачи взятки подпала под санкции прокуратуры, инициировавшей в отношении юрлица дело об административном нарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере").