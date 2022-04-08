ТНП оштрафовано судом на 20 млн рублей

Постановлением мирового судьи судебного участка №11 Кировского судебного района Самары от 5 апреля МО "ТНП" признано виновным в совершении инкриминируемого ему административного нарушения и подвергнуто наказанию в виде штрафа в сумме 20 млн руб. с конфискацией денег, переданных в качестве взятки (18 млн), пишет "Самарское обозрение".
Напомним, 11 февраля оперативники госбезопасности задержали в Самаре Игоря Карпова, Василия Ермакова и Дениса Зубова, передавших в ходе оперативного эксперимента 18 млн рублей офицеру регионального УФСБ.
Пока шли все эти разбирательства, МО "ТНП" даже выиграло конкурс на разработку Дашковского нефтяного участка. Но, как пишет издание, МО "ТНП" вскоре после истории с попыткой дачи взятки подпала под санкции прокуратуры, инициировавшей в отношении юрлица дело об административном нарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере").
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.