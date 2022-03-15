Руководитель "ТНП" не смог оспорить арест

14 марта в Самарском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на арест руководителя ООО "МО "ТНП" Василия Ермакова, которого обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Федеральный судья Татьяна Иванова в удовлетворении жалобы отказала.

Напомним, 11 февраля оперативники госбезопасности задержали в Самаре Игоря Карпова, Василия Ермакова и Дениса Зубова, передавших в ходе оперативного эксперимента 18 млн рублей офицеру регионального УФСБ. Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ о даче взятки группой лиц в особо крупном размере.

Особую скандальность делу придает то обстоятельство, что арестованный Зубов является сыном замминистра МВД РФ.

Решением Самарского райсуда все трое фигурантов дела были арестованы. На момент ареста двое из задержанных имели статус обвиняемых, третий же оставался в подозреваемых.

Криминальный случай с сыном высокопоставленного чиновника с самого начала рождает много вопросов. Непонятно зачем на передачу мзды пришли сразу трое. Кто из них, главный выгодоприобретатель, пожертвовавший кругленькую сумму за крышевание своего бизнеса, или бизнес у взяткодателей общий. То ли фигуранты друг другу не доверяли и желали контролировать передачу денег "оборотню", то ли оперативникам ФСБ были нужны надежные свидетели, коими часть арестованных легко могут стать.

Немало удивляет то, что сын силовика связался с человеком, который сотрудничает со спецслужбой и уже раз сдал конторе своих крышевателей. Ведь о нашумевшем деле "трех полковников" много писали СМИ.

Обвиняемый Зубов пока не кается и не признается, а настаивает, что против него была организована провокация.

В сети это скандальное дело широко комментируется и бытует мнение, что арест Зубова-младшего есть неприкрытое давление на министра МВД через его подчиненного статс-секретаря Игоря Зубова.

Первый звоночек был год назад, когда журналистам слили информацию о неудачной попытке вывезти из Швейцарии 160 млн евро. Операцию по перевозке чемоданов с наличкой должны были осуществить трое россиян, в том числе отец Алексея Синюкова - руководителя аппарата замминистра. И хотя понятно, что подчиненный Зубова-старшего молодой офицер Синюков не отвечает за своего родителя, однако осадочек в виде догадок о принадлежности этих денег остается.

Прошел год, а никаких отставок не последовало, и министр внутренних дел, и его заместитель остались в своих креслах. Возможно, самарское дело стало вторым этапом операции, разработанной интересантами.

Частично эти догадки будут подтверждены, если в ближайшее время Ермаков и Карпов со своими адвокатами напишут ходатайства о сотрудничестве, заключат договоры и выйдут из СИЗО под домашний арест.