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В Самарской области появятся "Няни специального назначения" для тяжелобольных детей

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БФ "ЕВИТА" обучит сотрудников социально-ориентированных некоммерческих организаций уходу за тяжелобольными детьми и расширит помощь по предоставлению нянь в семьи.

Благотворительный фонд "ЕВИТА" победил в конкурсе Фонда Президентских грантов с проектом "Няня специального назначения". Главная цель проекта: обеспечить НКО и соцслужбы квалифицированными кадрами, а семьи "социальной передышкой" — временем на себя и для себя.

К сожалению, многие мамы тяжелобольных детей или полностью социально изолированы, так как в Самарской области наблюдается дефицит специалистов, готовых и умеющих ухаживать за такими детьми или часто семейный бюджет не позволяет нанять помощника с нужными навыками. Чтобы понять загрузку мам и напряжение между партнерами в семье, где есть тяжелобольной ребенок, достаточно представить жизнь с грудным ребенком в перспективе многих лет и умножить на три эту ответственность и список дел на день.  

БФ "ЕВИТА" последние четыре года ищет и оплачивает нянь своим подопечным, но детских специалистов на всех не хватает. Но в регионе есть люди, имеющие опыт в уходе за престарелыми и тяжелобольными взрослыми, горящие своим делом и обладающие главным в нем качеством — человечностью. Именно для таких 30 отобранных специалистов, в рамках проекта "Няня специального назначения", будет организован курс занятий по повышению компетенций.

За 16 часов сотрудники НКО получат теоретические и практические знания по пяти темам: уход, медоборудование, позиционирование, общение и игра, этика общения. Оттачивать приобретенные навыки социальные работники будут под присмотром уже опытных коллег и сотрудников фонда в работе с детьми-сиротами из самарского ДДИ.  А после, заручившись дополнительными знаниями, смогут выходить в семьи на 3–6 часов в неделю, уже без страха и опасений сделать что-то не так. В эти ценные свободные часы родители смогут заняться своим здоровьем, выйти из дома, встретиться с друзьями, оформить необходимые социальные льготы.

Семьи-участники проекта будут отбираться совместно с НКО. В первую очередь няни будут предоставлены одиноким родителям или семьям, живущим в удаленных районах области. За всеми участниками будет закреплен психолог для работы над профилактикой выгорания и проработкой конфликтных ситуаций, а за каждой семьей дополнительно при желании — куратор и сотрудник по социально-правовому сопровождению.

Общее количество участников проекта — 60 (30 сотрудников НКО и 30 семей с тяжелобольными детьми). География проекта: Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель- Черкассы, Приволжье и Сергиевск. Отбор семей начнется в марте. Проект будет реализован при поддержке Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Исполнительный директор БФ "ЕВИТА" Ольга Шелест:

"Все мамы паллиативных детей мечтают о няне, которая умеет ухаживать за их ребенком и не боится, принимает и понимает. Но найти такого человека очень сложно… А ведь в регионе есть АНО и КЦСОНы, которые предоставляют услуги на дому, но только взрослым, так как боятся работать. детьми и им не хватает нужных знаний.  Специалисты с навыками по уходу за тяжелобольным ребенком, как редкие "жемчужинки" и мы их "вылавливаем со дна морского", дорожим ими и бережем, учим и совершенствуем. Нам не хватает таких нянь в городах, а в отдаленных районах области поиски еще более нереалистичны. И мы совместно с минсоцдемографии Самарской области и НКО решили объединить усилия: обученные соцработники в сопровождении опытных специалистов фонда будут выходить в семьи с паллиативными детьми. Это совсем маленький проект для тридцати будущих нянь и тридцати семей, но этот шажок станет первым шагом, надеюсь, к большому региональному проекту".

Поддержать подопечных фонда можно, отправив смс на номер 3443 ЕВИТА 100, где 100 - сумма пожертвования.

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