В поселках и селах Самарской области выросла популярность мессенджеров

В январе жители небольших населенных пунктов губернии звонили через мессенджеры на треть чаще, чем годом ранее. А суммарный интернет-трафик селян в сервисах для обмена сообщениями увеличился в 2 раза. Обезличенными данными поделились эксперты МегаФона.
Вне городов абоненты больше времени проводят в Telegram — 74% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности — WhatsApp. Тем не менее для аудио- и видеозвонков WhatsApp выбирают в 8 раз чаще, а в Telegram предпочитают читать новости и обмениваться медиаконтентом.
При этом число традиционных голосовых вызовов осталось на уровне прошлого года, незначительно снизилась их длительность. Ежедневно в сети оператора в малых поселениях проговаривают порядка 11 млн минут. Свыше 53% звонков совершают с использованием технологии VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и возможность использования интернета во время разговора.
Большинство вызовов проходит в пределах России, а в зарубежные страны самарцы чаще всего звонят собеседникам из Казахстана, Белоруссии, Турции и Абхазии.
"Непрерывная работа над скоростью мобильного интернета — требование времени. За первый месяц года нам удалось увеличить пропускную способность оборудования в 23 населенных пунктах численностью от 250 человек. Благодаря проведенному рефармингу — переводу частот, задействованных в сетях связи 3G, в современный стандарт LTE, мы также нарастили скорость в поселках Богусский, Висла, Кутузовский, в селах Гвардейцы, Зубовка и других", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.
Этой зимой оператор изменил алгоритмы управления трафиком, предложив абонентам улучшенные характеристики голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber. Гибкое управление ресурсом сети в момент голосовой сессии обеспечивает максимальную чёткость речи, как если бы собеседник находился рядом.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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