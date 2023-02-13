"Лыжня России-2023" в Самарской области собрала более 14 тысяч поклонников лыжного спорта

В субботу, 11 февраля, в Самарской области прошла 41-я Всероссийская массовая гонка "Лыжня России". Традиционные старты проводятся в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Всего в губернии на гонку зарегистрировалось более 14 тысяч участников.
В этом году мероприятие было приурочено к празднованию 100-летия Министерства спорта Российской Федерации как государственного органа управления сферой спорта и физической культуры.
Центральный старт спортивного мероприятия 63 региона состоялся на территории спортивной школы "Чайка". В конце прошлого года здесь завершилась масштабная стройка лыжероллерной трассы. На лыжню вышли более 8 тысяч поклонников лыжного спорта. В программу соревнований вошли забеги на 5 км и 10 км в 10 возрастных категориях, а также массовый на 2500 м.
"Ежегодно "Лыжня России" объединяет спортсменов и любителей всех возрастов. Благодаря национальным проектам и личному вниманию главы региона Дмитрия Игоревича Азарова в Самарской области создаются комфортные условия для занятий физической культурой и спортом. Особое внимание уделяется увеличению популярности массового спорта", - подчеркнула заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.
В Самаре в день мероприятия для всех гостей праздника работали интерактивные площадки. Каждый желающий смог попробовать свои силы на площадке Всероссийского комплекса ГТО, посетить выставочную зону мототехники спортивного клуба "Мега-Лада", принять участие в спортивных мастер-классах, пройти обследование организма на площадке "Выбираю здоровье!", прокатиться на собачьих упряжкам под руководством представителей клуба "Хаски".
Самарский клуб биатлона познакомил гостей с работой винтовок и провел эстафету для взрослых и детей, а также региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Самарской области представил выставку оружия времен Великой Отечественной войны, предметы обмундирования и вооружения.
Почетным гостем соревнований стал ветеран лыжного спорта, заслуженный тренер РСФСР Владимир Медведев, недавно отметивший 90-летний юбилей. 28 лет он возглавлял областную федерацию по лыжным гонкам, долгие годы работал главным тренером сборной области, основатель лыжной базы "Чайка" в поселке Управленческий. От имени губернатора Дмитрия Азарова Галина Дорохова вручила юбиляру благодарность за вклад в развитие физической культуры и спорта в Самарской области, а также памятные часы.
"Спасибо большое Дмитрию Игоревичу за внимание! Отрадно, что с каждым годом интерес к здоровому образу жизни у жителей региона только растет. На массовые соревнования приходят целыми семьями, для многих это отличная возможность посоревноваться, проверить свои силы и активно провести время", - отметил Владимир Медведев.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.