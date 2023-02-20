Прокуратура через суд добилась разработки документов по организации движения в Самаре

Областной суд признал незаконным бездействие департамента транспорта администрации Самары, выраженное в неразработке и неутверждению документации по организации дорожного движения по городским улицам. Решение апелляционной инстанции было вынесено 9 февраля.

Иск был инициирован прокуратурой Самары, которая выявила ряд недостатков в работе транспортного ведомства: отсутствовали разработанные и утвержденные комплексные схемы ОДД и проекты организации в отношении большинства городских автомобильных дорог. Организация дорожного движения в Самаре фактически осуществляется посредством утверждения схем размещения технических средств ОДД, которые также не актуализируются.

Такая ситуация, по мнению прокуратуры, может повлечь негативные последствия для людей, так как нарушает их право на обеспечение требований безопасности при организации дорожного движения по улицам города.

Департамент транспорта сообщил, что разработкой подобных проектов занимается специализированное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения" и уже запланировано проведение конкурсных процедур на заключение соответствующего муниципального контракта.

Однако ко времени проверки не были проведены работы по разработке проектов организации дорожного движения в отношении ряда автомобильных дорог: Северо-Восточная магистраль от ул. Ново-Садовой до ул. Лесной; ул. Лесная от Северо-Восточной магистрали до Волжского проспекта и от поворота в сторону ул. Полевой д. 4 до выхода на ул. Полевая; Волжский пр. от ул. Лесной до ул. Вилоновской; ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до ул. Спортивная; ул. Максима Горького от ул. Вилоновской до ул. Венцека; ул. Молодогвардейская от ул. Комсомольской до ул. Невской; ул. Чапаевская от ул. Крупской до пер. Студенческий; ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева; ул. Полевая от ул. Мичурина до Волжского проспекта; ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Крупской; ул. Агибалова от ул. Коммунистической до ул. Льва Толстого; ул. Спортивная от ул. Красноармейской до Никитинской площади (рынок); ул. Авроры от Московского шоссе до моста; ул. Революционная от ул. Аэродромной до ул. Скляренко; ул. Аэродромная от ул. Партизанской до ул. Промышленности; пр. Кирова от моста "Кировский" до ул. Солнечной; ул. Мичурина от ул. Чкалова до ул. Революционной.

Дептранс попросил учесть, что ведомством неоднократно готовились обращения в региональное министерство транспорта и автомобильных дорог, однако, до сих пор какие-либо материалы для официального утверждения КСОДД в администрацию города не направлялись. Отсутствовало и необходимое финансирование. Впрочем, областной минтранс претензии в свой адрес отверг, сообщив, что перечисленные в иске улицы не относятся к автодорогам регионального и межмуниципального значения.

Железнодорожный суд оставил иск без удовлетворения, однако в областной инстанции сочли требования прокуратуры справедливыми, обязав дептранс разработать и утвердить схемы ОДД для одной дороги, так как в отношении 16 участков городских улиц ведомство успело сделать документы за время рассмотрения дела в суде.