Прокуратура через суд добилась разработки документов по организации движения в Самаре

Областной суд признал незаконным бездействие департамента транспорта администрации Самары, выраженное в неразработке и неутверждению документации по организации дорожного движения по городским улицам. Решение апелляционной инстанции было вынесено 9 февраля.
Иск был инициирован прокуратурой Самары, которая выявила ряд недостатков в работе транспортного ведомства: отсутствовали разработанные и утвержденные комплексные схемы ОДД и проекты организации в отношении большинства городских автомобильных дорог. Организация дорожного движения в Самаре фактически осуществляется посредством утверждения схем размещения технических средств ОДД, которые также не актуализируются.
Такая ситуация, по мнению прокуратуры, может повлечь негативные последствия для людей, так как нарушает их право на обеспечение требований безопасности при организации дорожного движения по улицам города.
Департамент транспорта сообщил, что разработкой подобных проектов занимается специализированное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения" и уже запланировано проведение конкурсных процедур на заключение соответствующего муниципального контракта.
Однако ко времени проверки не были проведены работы по разработке проектов организации дорожного движения в отношении ряда автомобильных дорог: Северо-Восточная магистраль от ул. Ново-Садовой до ул. Лесной; ул. Лесная от Северо-Восточной магистрали до Волжского проспекта и от поворота в сторону ул. Полевой д. 4 до выхода на ул. Полевая; Волжский пр. от ул. Лесной до ул. Вилоновской; ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до ул. Спортивная; ул. Максима Горького от ул. Вилоновской до ул. Венцека; ул. Молодогвардейская от ул. Комсомольской до ул. Невской; ул. Чапаевская от ул. Крупской до пер. Студенческий; ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева; ул. Полевая от ул. Мичурина до Волжского проспекта; ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Крупской; ул. Агибалова от ул. Коммунистической до ул. Льва Толстого; ул. Спортивная от ул. Красноармейской до Никитинской площади (рынок); ул. Авроры от Московского шоссе до моста; ул. Революционная от ул. Аэродромной до ул. Скляренко; ул. Аэродромная от ул. Партизанской до ул. Промышленности; пр. Кирова от моста "Кировский" до ул. Солнечной; ул. Мичурина от ул. Чкалова до ул. Революционной.
Дептранс попросил учесть, что ведомством неоднократно готовились обращения в региональное министерство транспорта и автомобильных дорог, однако, до сих пор какие-либо материалы для официального утверждения КСОДД в администрацию города не направлялись. Отсутствовало и необходимое финансирование. Впрочем, областной минтранс претензии в свой адрес отверг, сообщив, что перечисленные в иске улицы не относятся к автодорогам регионального и межмуниципального значения.
Железнодорожный суд оставил иск без удовлетворения, однако в областной инстанции сочли требования прокуратуры справедливыми, обязав дептранс разработать и утвердить схемы ОДД для одной дороги, так как в отношении 16 участков городских улиц ведомство успело сделать документы за время рассмотрения дела в суде.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.