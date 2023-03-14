Три человека на болотоходе попали в промоину под Сызранью

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Во вторник, 14 марта, в Сызранском районе спасли трех человек, попавших в промоину на Волге. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области