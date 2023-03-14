Три человека на болотоходе попали в промоину под Сызранью

Во вторник, 14 марта, в Сызранском районе спасли трех человек, попавших в промоину на Волге. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Инцидент произошел около с/х "Комсомолец". Водитель болотохода не смог преодолеть тонкий лед, провалился в промоину и застрял.
В 10:40 застрявших доставили на берег на спасательном аэроглиссере.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!