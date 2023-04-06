У МегаФона в Самарской области новый директор

До назначения Виктор Югай занимал должность директора в Ульяновской области. Новый руководитель сконцентрируется на улучшении качества предоставляемых услуг для абонентов в губернии. Приоритетная задача — повышение скорости мобильного интернета за счет строительства и модернизации сети.
Важным направлением станет укрепление позиций оператора на бизнес-рынке в сферах кибербезопасности, облачных технологий, big data, интернета вещей и других цифровых решений. Также в зоне внимания топ-менеджера — улучшение сервиса для клиентов по всей области через наращивание точек продаж и развитие розничной сети МегаФона и Yota.
"Самарская область — особенный для МегаФона регион по ряду причин. Это научный и культурный центр, привлекающий туристов и инвесторов. На его территории расположены крупнейшие промышленные предприятия с определенными требованиями к связи и техническому обеспечению. Для нас очень ценно доверие самарцев: МегаФон лидирует по доле абонентской базы в области. Держать такую планку — непростая задача, но уверен, что Виктор, обладая большим опытом и знаниями, справится с вызовом и продолжит усиление позиций компании", — комментирует Владимир Скурихин, директор по региональному развитию МегаФона в Поволжье.
Виктор Югай изучал менеджмент в Ташкентском университете информационных технологий. Работает в телекоме 13 лет. Начинал свой путь в роли руководителя отдела развития корпоративного бизнеса одного из федеральных операторов в Ханты‑Мансийском автономном округе. На протяжении четырёх лет возглавлял направление развития корпоративных клиентов на территории Уральского, а затем Северо‑Западного макрорегионов МегаФона. С сентября 2022 года руководил бизнесом оператора в Ульяновской области. Женат, воспитывает сына.
Ранее директором компании в Самарском регионе был Максим Токаренко. Он продолжил карьеру в МегаФоне, возглавив отделение по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
We can recommend luxury homes for you