Победителями первого дня юбилейного Югорского лыжного марафона стали Евгений Цепков и Ольга Царева

Завершился первый день юбилейного Югорского лыжного марафона. Лыжники пробежали 50 км классическим стилем. На старт в этой дисциплине вышли 228 человек, несмотря на морозную погоду — в Ханты-Мансийске было -15 градусов.
Евгений Цепков, показавший результат 2 часа 3 минуты и 12 секунд, выиграл дистанцию 50 км классическим стилем на X юбилейном Югорском лыжном марафоне. Среди женщин победительницей стала многократная чемпионка России по лыжным гонкам Ольга Царева с результатом 2 часа 20 минут и 11 секунд. Вторыми стали Станислав Волженцев (2 часа 3 минут 12 секунд, фотофиниш) и Мария Козекаева (2 часа 20 минут 21 секунда). "Бронза" досталась Максиму Черезову и Елизавете Лупатовой.
Завтра состоится основной день соревнований, когда на трассу выйдут более 3,8 тыс. лыжников. Массовый старт пройдет сразу на три дистанции: 50 км свободным стилем, 25 км и 5 км. Прямую трансляцию марафона ведет телеканал "Спортивный" системы "Триколор ТВ".
Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске ежегодно с 2013 года. Организаторы мероприятия — правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, АУ "Юграмегаспорт", федерация лыжных гонок Югры и банк "Открытие".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.