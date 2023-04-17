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Экономика и бизнес

В марте инфляция в Самарской области составила 0,35%

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Потребительские цена в Самарской области в марте 2023 года выросли по сравнению с предыдущим месяцев на 0,35%, сообщает Самарастат.

Продовольственные товары подорожали на 0,42%, непродовольственные — на 0,09%. Стоимость услуг выросла на 0,62%.

По сравнению с декабрем 2022 г. цены выросли на 1,48%.

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Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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