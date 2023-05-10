16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре планируют отменить десятки общественных маршрутов к 2024 году Власти предлагают построить трамвайную ветку в Южный город Ремонт улицы Уральской в Самаре планируют завершить до 9 мая В Самаре заложили 30 млн руб. на проектирование Южной обводной дороги В Самаре планируют направить заявку на выделение средств на ремонт ул. Дачной до конца 2023 года

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарцы попали в тройку самых активных путешественников в майские выходные

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период в 2022 году. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.

Жители Самарской области активнее других ездили по стране и миру. По числу туристов в майские праздники они вошли в первую тройку рейтинга, уступив только москвичам и петербуржцам. Лидером среди дальних заграничных направлений для местных путешественников стала Турция — с начала мая ее посетили около 19% абонентов оператора. Также в первую пятерку стран-фаворитов попали Казахстан, ОАЭ, Беларусь и Грузия.

Вместе с тем самарцы не спешат отказываться от внутреннего туризма: на майских праздниках они активно выезжали в соседние регионы. Больше 24% абонентов оператора отправились в путешествие по Ульяновской области. 17% выбрали прогулки по старинному Оренбургу, достопримечательности Татарстана посетили около 13% жителей губернии.

В свою очередь Самарская область в майские выходные стала местом притяжения туристов из более чем 70 государств. По количеству визитеров регион попал в десятку самых гостеприимных. Чаще других здесь можно было встретить приезжих из стран СНГ, Германии, Франции, США и Китая. Губернию для отдыха также выбрали путешественники из Москвы, Татарстана, Оренбургской и Ульяновской областей.

С начала года инженеры МегаФона построили и ускорили свыше 400 базовых станций по всей Самарской области. Чтобы даже во время массовых праздничных мероприятий жителям и гостям региона не приходилось ждать, пока загрузится необходимый онлайн-сервис.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4