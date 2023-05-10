Самарцы попали в тройку самых активных путешественников в майские выходные

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период в 2022 году. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.

Жители Самарской области активнее других ездили по стране и миру. По числу туристов в майские праздники они вошли в первую тройку рейтинга, уступив только москвичам и петербуржцам. Лидером среди дальних заграничных направлений для местных путешественников стала Турция — с начала мая ее посетили около 19% абонентов оператора. Также в первую пятерку стран-фаворитов попали Казахстан, ОАЭ, Беларусь и Грузия.

Вместе с тем самарцы не спешат отказываться от внутреннего туризма: на майских праздниках они активно выезжали в соседние регионы. Больше 24% абонентов оператора отправились в путешествие по Ульяновской области. 17% выбрали прогулки по старинному Оренбургу, достопримечательности Татарстана посетили около 13% жителей губернии.

В свою очередь Самарская область в майские выходные стала местом притяжения туристов из более чем 70 государств. По количеству визитеров регион попал в десятку самых гостеприимных. Чаще других здесь можно было встретить приезжих из стран СНГ, Германии, Франции, США и Китая. Губернию для отдыха также выбрали путешественники из Москвы, Татарстана, Оренбургской и Ульяновской областей.

С начала года инженеры МегаФона построили и ускорили свыше 400 базовых станций по всей Самарской области. Чтобы даже во время массовых праздничных мероприятий жителям и гостям региона не приходилось ждать, пока загрузится необходимый онлайн-сервис.