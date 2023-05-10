Самарцы попали в тройку самых активных путешественников в майские выходные

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период в 2022 году. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.
Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.
Жители Самарской области активнее других ездили по стране и миру. По числу туристов в майские праздники они вошли в первую тройку рейтинга, уступив только москвичам и петербуржцам. Лидером среди дальних заграничных направлений для местных путешественников стала Турция — с начала мая ее посетили около 19% абонентов оператора. Также в первую пятерку стран-фаворитов попали Казахстан, ОАЭ, Беларусь и Грузия.
Вместе с тем самарцы не спешат отказываться от внутреннего туризма: на майских праздниках они активно выезжали в соседние регионы. Больше 24% абонентов оператора отправились в путешествие по Ульяновской области. 17% выбрали прогулки по старинному Оренбургу, достопримечательности Татарстана посетили около 13% жителей губернии.
В свою очередь Самарская область в майские выходные стала местом притяжения туристов из более чем 70 государств. По количеству визитеров регион попал в десятку самых гостеприимных. Чаще других здесь можно было встретить приезжих из стран СНГ, Германии, Франции, США и Китая. Губернию для отдыха также выбрали путешественники из Москвы, Татарстана, Оренбургской и Ульяновской областей.
С начала года инженеры МегаФона построили и ускорили свыше 400 базовых станций по всей Самарской области. Чтобы даже во время массовых праздничных мероприятий жителям и гостям региона не приходилось ждать, пока загрузится необходимый онлайн-сервис.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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