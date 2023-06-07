Мамы, дети и дискуссии про бизнес: в Самаре состоялся первый Нефорум для женщин с детьми "Мама в деле"

4 июня в Самаре состоялась первая масштабная деловая встреча для бизнес-мам, куда можно было прийти с ребенком, — Нефорум "Мама в деле".
Мероприятие посетили более 200 взрослых и 150 детей.
Уникальный формат позволил мамам-участницам без отрыва от декрета получить новые знания и полезные бизнес-инструменты. Это соответствует миссии Нефорума "Мама в деле": содействие профессиональному росту и реализации женщин в декрете, развитие активного материнства и родительской мобильности.
Экспертами выступили успешные женщины-предприниматели, мамы-блогеры, руководители, которые раскрыли темы личного бренда, продвижения в соцсетях, юридических тонкостей ведения бизнеса.
Фишкой мероприятия стала форма общения. Это был не монолог экспертов, а диалог с аудиторией в форме "Open talk" (открытый разговор): живая, откровенная дискуссия на равных.
Гости Нефорума смогли задать вопросы о бизнесе действующим предпринимателям: владельцам мультибрендовых компаний, развлекательных центров, сетей детских садов, стилистам, специалистам по продажам на маркетплейсах, социальным предпринимателям и адвокатам.
Генеральным партнером Нефорума стал Делобанк. "Мы помогаем сохранить самое ценное для мам-предпринимателей: время, деньги и энергию. Нефорум "Мама в деле" показал, что мамы-предприниматели открыты к обмену опытом, нуждаются в общении с бизнес-партнерами и финансовыми организациями. Уверена, что участницы мероприятия нашли идеи для развития своего дела, а кто-то наверняка вдохновился открыть свой первый бизнес. Желаю, чтобы Нефорум "Мама в Деле" стал площадкой, где идеи превращаются в дела", — поделилась Юлия Грабарь, территориальный руководитель департамента продаж корпоративного бизнеса Делобанка.
"Я уверена, что такое мероприятие станет традиционным в Самаре, так как нашло большой положительный отклик у зрителей и участников. Современная мама может быть активной, инициативной, успешной, и не только в материнстве. Наше мероприятие как раз дает мамам возможность жить активной социальной жизнью, общаться с лучшими экспертами-практиками по темам женского предпринимательства", — отметила Владлена Борисова, основатель и руководитель проекта "Мамамафия" в Самаре, руководитель организационного комитета Нефорума для мам-предпринимателей "Мама в деле".
Последние комментарии
И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.
Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.
Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.
Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ
Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее