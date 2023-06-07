Мамы, дети и дискуссии про бизнес: в Самаре состоялся первый Нефорум для женщин с детьми "Мама в деле"

4 июня в Самаре состоялась первая масштабная деловая встреча для бизнес-мам, куда можно было прийти с ребенком, — Нефорум "Мама в деле".

Мероприятие посетили более 200 взрослых и 150 детей.

Уникальный формат позволил мамам-участницам без отрыва от декрета получить новые знания и полезные бизнес-инструменты. Это соответствует миссии Нефорума "Мама в деле": содействие профессиональному росту и реализации женщин в декрете, развитие активного материнства и родительской мобильности.

Экспертами выступили успешные женщины-предприниматели, мамы-блогеры, руководители, которые раскрыли темы личного бренда, продвижения в соцсетях, юридических тонкостей ведения бизнеса.

Фишкой мероприятия стала форма общения. Это был не монолог экспертов, а диалог с аудиторией в форме "Open talk" (открытый разговор): живая, откровенная дискуссия на равных. Гости Нефорума смогли задать вопросы о бизнесе действующим предпринимателям: владельцам мультибрендовых компаний, развлекательных центров, сетей детских садов, стилистам, специалистам по продажам на маркетплейсах, социальным предпринимателям и адвокатам. Генеральным партнером Нефорума стал Делобанк. "Мы помогаем сохранить самое ценное для мам-предпринимателей: время, деньги и энергию. Нефорум "Мама в деле" показал, что мамы-предприниматели открыты к обмену опытом, нуждаются в общении с бизнес-партнерами и финансовыми организациями. Уверена, что участницы мероприятия нашли идеи для развития своего дела, а кто-то наверняка вдохновился открыть свой первый бизнес. Желаю, чтобы Нефорум "Мама в Деле" стал площадкой, где идеи превращаются в дела", — поделилась Юлия Грабарь, территориальный руководитель департамента продаж корпоративного бизнеса Делобанка.

"Я уверена, что такое мероприятие станет традиционным в Самаре, так как нашло большой положительный отклик у зрителей и участников. Современная мама может быть активной, инициативной, успешной, и не только в материнстве. Наше мероприятие как раз дает мамам возможность жить активной социальной жизнью, общаться с лучшими экспертами-практиками по темам женского предпринимательства", — отметила Владлена Борисова, основатель и руководитель проекта "Мамамафия" в Самаре, руководитель организационного комитета Нефорума для мам-предпринимателей "Мама в деле".