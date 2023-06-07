Денис Волхонцев: "Выбор профессии должен быть осознанным"

Чем привлекает сегодня студентов Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, как определиться с будущей специальностью, какие перспективы ожидают выпускников, какова роль информационных технологий в современном мире — на эти и другие вопросы ответил директор по производству ИТ-компании "Открытый код", один из успешных выпускников ПГУТИ Денис Волхонцев.
— ПГУТИ несколько раз менял название, появлялись новые факультеты, направления, научные школы…
— Да, наш университет развивался вместе с отраслью. Я закончил обучение в 1998 году по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем". В 1998 году это был первый выпуск по такой специальности. Как раз тогда Поволжский институт информатики, радиотехники и связи (ПИИРС) был переименован в Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики (ПГАТИ).
— А почему вы выбрали именно этот факультет?
— В 1993 году шел первый набор на эту специальность. Причем набиралась только одна группа в 25 человек. Программа подготовки отличалась от базовых специальностей по направлениям телекоммуникаций и связи, поэтому практически все обучение было индивидуальным для одной нашей группы.
Тридцать лет назад именно это обстоятельство и повлияло на решение поступать в институт связи, как его тогда называли. Уже тогда было понимание, что за информационными технологиями будущее, что их применение позволит обеспечить новое качество жизни в разных сферах.
С 4-го курса у нас началась специализация. Половина ребят из группы продолжила обучение на совместной кафедре с Институтом проблем управления сложными системами РАН, в том числе и я.
— Обычно годы учебы — это не только приобретение знаний. В это время формируются взгляды, понимание профессии. Кто из преподавателей оказал на вас самое большое влияние?
— Мне в этом смысле повезло — тот фундамент, который способствовал моему развитию как специалиста, заложили Петр Олегович Скобелев, который был научным руководителем моей дипломной работы, и Владимир Андреевич Виттих, директор Института проблем управления сложными системами РАН. Фактически эти люди были для меня не только преподавателями, но и наставниками, примером отношения к делу, к работе. Под их, если можно так сказать, присмотром я получил и свой первый жизненный опыт.
— Насколько для построения вашей карьеры оказалась важна специальность, полученная в ПГУТИ?
— Вся моя профессиональная деятельность, причем на всех этапах карьерного пути, была связана со специальностью, полученной в вузе. Сначала это была производственная компания "АРТ-Лог", затем научно-производственная компания "Генезис знаний".
В первые годы моя работа была связана с применением информационных технологий в различных сферах и отраслях экономики. После 5 лет работы инженером-программистом я начал совмещать основную занятость с управлением проектами в сфере информационных технологий. С началом 2000-х годов основным направлением стала реализация проектов для автоматизации деятельности органов власти, их электронного взаимодействия как между собой, так и с гражданами при оказании услуг.
Из того, что находится в публичной плоскости, это электронное бронирование путевок в летние лагеря для детей, которое в нашем регионе было запущено на несколько лет раньше, чем в других субъектах РФ. Социальная карта жителя Самарской области, которая используется до настоящего времени для льготного проезда в городском транспорте. Интересных проектов, получивших высокие оценки как внутри страны, так и за рубежом, было много. И стажировки в другие страны были для изучения и применения зарубежного опыта по этому направлению, обучение по программе переподготовки управленческих кадров.
— Какие профессиональные перспективы, на ваш взгляд, у нынешних выпускников ПГУТИ?
— У информационных технологий в настоящее время системообразующая роль в любой отрасли экономики. Уже не нужно никому доказывать необходимость внедрения программных решений, что было актуально еще 10-20 лет назад. Большое внимание развитию отрасли информационных технологий уделяет и государство. Сегодня оно создает как для компаний, так и для специалистов максимально комфортные условия, которые уже дают преимущества молодым людям, выбравшим для профессионального развития сферу информационно-телекоммуникационных технологий.
Каждый человек, я считаю, должен все же самостоятельно определиться со сферой своей деятельности. И выбор профессии должен быть осознанным. В его основе должен лежать интерес к выбранному направлению, чтобы не пропадала мотивация, были и желание, и готовность постоянно совершенствоваться, получать новые знания, стараться применить их на практике.
— Чем занимается компания, в которой вы сейчас работаете?
— Компания "Открытый код" специализируется на оказании комплексных услуг в сфере информационных технологий и инновационных разработках, позволяющих создавать современные решения для органов власти и коммерческих организаций.
Мы объединяем науку и прикладные решения, которые базируются на лучшей практике в стране. В сфере ИТ это ключевой фактор. На самом деле совместить в едином целом как максимально конкурентоспособное решение, так и максимально сжатые сроки, необходимые не только для его создания, но и для внедрения в практику, уметь грамотно объяснить, как оно совершенствует текущие процессы, в чем его эффективность, это довольно сложные задачи. Но мы с ними справляемся лучше других.
Это возможно только в том случае, если в каждый момент ты находишься на шаг впереди и понимаешь, что нужно будет завтра, послезавтра. А чтобы это качественно делать, нужно быть не только специалистом в сфере информационных технологий, но и в той сфере деятельности, автоматизацией которой ты занимаешься. Так что учиться приходится постоянно.
— Получают ли выпускники ПГУТИ преимущества при устройстве на работу в крупные компании?
— Конечно, высшее образование — это значимое преимущество при устройстве на работу. Для работодателя это гарантия как минимум базовых знаний по специальности. К тому же в рамках обучения будущие специалисты не только осваивают различные дисциплины, которые читают их преподаватели, но и учатся находить и применять самостоятельно полученные знания, необходимые для решения той или иной задачи. И это важная ценность эффективного образовательного процесса.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.