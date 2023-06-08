"Т Плюс" разместила в Новокуйбышевске новое граффити по безопасности и энергоэффективности

На объекте Новокуйбышевских тепловых сетей ПАО "Т Плюс" появилось граффити с советами по безопасности и бережному отношению к природным ресурсам. Увидеть арт-объект можно на павильоне рядом с жилым домом № 17 по ул. Островского. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На красочных картинах забавные коты, которые являются символом уюта и комфорта, делятся с горожанами простыми и при этом крайне важными советами по безопасности вблизи ремонтных участков и объектов энергетики. Кроме того, часть изображений посвящена экономии энергоресурсов в быту.

"Данные советы ориентированы в первую очередь на детей и подростков, поскольку правила безопасности важно знать с самого раннего возраста. Надеюсь, наши граффити привлекут внимание ребят и позволят избежать неприятных ситуаций в период летних каникул", — отметил технический директор-главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.

Напомним, что это не первый проект "Т Плюс" по художественному оформлению в Новокуйбышевске. В 2021 году энергетики разместили граффити по теме безопасности на павильоне тепловых сетей рядом с домом № 1 по ул. Егорова. Позже яркие картинки с котиками украсили 32 шкафа учета тепловых сетей на разных улицах города.