"Т Плюс" разместила в Новокуйбышевске новое граффити по безопасности и энергоэффективности

На объекте Новокуйбышевских тепловых сетей ПАО "Т Плюс" появилось граффити с советами по безопасности и бережному отношению к природным ресурсам. Увидеть арт-объект можно на павильоне рядом с жилым домом № 17 по ул. Островского. Об этом сообщает пресс-служба компании.
На красочных картинах забавные коты, которые являются символом уюта и комфорта, делятся с горожанами простыми и при этом крайне важными советами по безопасности вблизи ремонтных участков и объектов энергетики. Кроме того, часть изображений посвящена экономии энергоресурсов в быту.
"Данные советы ориентированы в первую очередь на детей и подростков, поскольку правила безопасности важно знать с самого раннего возраста. Надеюсь, наши граффити привлекут внимание ребят и позволят избежать неприятных ситуаций в период летних каникул", — отметил технический директор-главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.
Напомним, что это не первый проект "Т Плюс" по художественному оформлению в Новокуйбышевске. В 2021 году энергетики разместили граффити по теме безопасности на павильоне тепловых сетей рядом с домом № 1 по ул. Егорова. Позже яркие картинки с котиками украсили 32 шкафа учета тепловых сетей на разных улицах города.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!