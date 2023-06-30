Более 20 человек тушили крупный пожар в с. Кротовка

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В четверг, 29 июня, примерно в 20:56, начался пожар на ул. Дачной, 21а в с. Кротовка Кинель-Черкасского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.