В Тольятти разработали "Мультимедийную интерактивную книгу" для музеев и библиотек

Тольяттинская компания "ПРОСИГМА" выпустила на рынок уникальный терминал, представляющий собой раскрытую книгу. Несколько рабочих образцов отгружено в регионы России. А первая версия "Электронной книги" может стать прародителем серии сенсорных мультимедийных столов, над разработкой которой сейчас трудятся инженеры и программисты.

"Мультимедийная интерактивная книга" создана с учетом рекомендаций участников нацпроекта "Культура". Она представляет собой интерактивный сенсорный стол, ориентированный на использование в музеях, творческих пространствах и библиотеках. Терминал содержит каталог, в который можно включить все экспонаты, а также любой мультимедийный контент и научные работы. С помощью такого стола можно отправиться в виртуальный тур по музеям.

По словам руководителя компании-разработчика Владимира Буракова, все инженерные работы были проведены в техническом центре "ПРОСИГМА" (технопарк "Жигулевская долина"), а выпуск налажен на предприятии компании, которое находится в черте города Тольятти.

"Сейчас мы наблюдаем очень высокий спрос и потребность на получение качественной информации о музейных коллекциях и отдельных экспонатах. Развитие внутреннего туризма и туризма событийного - это один из самых важных драйверов развития информационной составляющей в части как просвещения молодежи, так и предоставления информации для специалистов, посещающих музеи и различные творческие пространства", - комментирует Владимир Бураков.

В изделии, продолжает руководитель, собраны наиболее успешные решения, которые ранее реализовали в информационных табло и терминалах для РЖД, учреждений Минздрава и сферы образования.