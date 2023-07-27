В Тольятти разработали "Мультимедийную интерактивную книгу" для музеев и библиотек

Тольяттинская компания "ПРОСИГМА" выпустила на рынок уникальный терминал, представляющий собой раскрытую книгу. Несколько рабочих образцов отгружено в регионы России. А первая версия "Электронной книги" может стать прародителем серии сенсорных мультимедийных столов, над разработкой которой сейчас трудятся инженеры и программисты.
"Мультимедийная интерактивная книга" создана с учетом рекомендаций участников нацпроекта "Культура". Она представляет собой интерактивный сенсорный стол, ориентированный на использование в музеях, творческих пространствах и библиотеках. Терминал содержит каталог, в который можно включить все экспонаты, а также любой мультимедийный контент и научные работы. С помощью такого стола можно отправиться в виртуальный тур по музеям.
По словам руководителя компании-разработчика Владимира Буракова, все инженерные работы были проведены в техническом центре "ПРОСИГМА" (технопарк "Жигулевская долина"), а выпуск налажен на предприятии компании, которое находится в черте города Тольятти.
"Сейчас мы наблюдаем очень высокий спрос и потребность на получение качественной информации о музейных коллекциях и отдельных экспонатах. Развитие внутреннего туризма и туризма событийного - это один из самых важных драйверов развития информационной составляющей в части как просвещения молодежи, так и предоставления информации для специалистов, посещающих музеи и различные творческие пространства", - комментирует Владимир Бураков.
В изделии, продолжает руководитель, собраны наиболее успешные решения, которые ранее реализовали в информационных табло и терминалах для РЖД, учреждений Минздрава и сферы образования.
Последние комментарии
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.