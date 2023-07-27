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В Тольятти разработали "Мультимедийную интерактивную книгу" для музеев и библиотек

ТОЛЬЯТТИ. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская компания "ПРОСИГМА" выпустила на рынок уникальный терминал, представляющий собой раскрытую книгу. Несколько рабочих образцов отгружено в регионы России. А первая версия "Электронной книги" может стать прародителем серии сенсорных мультимедийных столов, над разработкой которой сейчас трудятся инженеры и программисты.

"Мультимедийная интерактивная книга" создана с учетом рекомендаций участников нацпроекта "Культура". Она представляет собой интерактивный сенсорный стол, ориентированный на использование в музеях, творческих пространствах и библиотеках. Терминал содержит каталог, в который можно включить все экспонаты, а также любой мультимедийный контент и научные работы. С помощью такого стола можно отправиться в виртуальный тур по музеям.

По словам руководителя компании-разработчика Владимира Буракова, все инженерные работы были проведены в техническом центре "ПРОСИГМА" (технопарк "Жигулевская долина"), а выпуск налажен на предприятии компании, которое находится в черте города Тольятти.

"Сейчас мы наблюдаем очень высокий спрос и потребность на получение качественной информации о музейных коллекциях и отдельных экспонатах. Развитие внутреннего туризма и туризма событийного - это один из самых важных драйверов развития информационной составляющей в части как просвещения молодежи, так и предоставления информации для специалистов, посещающих музеи и различные творческие пространства", - комментирует Владимир Бураков.

В изделии, продолжает руководитель, собраны наиболее успешные решения, которые ранее реализовали в информационных табло и терминалах для РЖД, учреждений Минздрава и сферы образования. 

Гид потребителя

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Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

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