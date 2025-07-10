При пожаре в Советском районе Самары пострадали 90-летняя женщина и ребенок

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В среду, 9 июля, в 11:49 на ул. Свободы, 1А в Советском районе Самары вспыхнул пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.