В самарских "Альпах" появился мобильный интернет МегаФона

Село Смолькино стало еще одной локацией на туристической карте Самарской области, где доступны современные услуги мобильной связи. Покрытие сети четвертого поколения в самом населенном пункте, в первом глэмпинг-парке региона и на популярной экотропе обеспечил МегаФон.
Смолькино расположено в 170 километрах от областной столицы в Сызранском районе. Здесь проживают порядка 150 человек, однако о селе известно далеко за пределами региона и даже страны. Окрестности Смолькино включают в себя девять уникальных памятников природы: Рачейский бор, Каменный лабиринт, Семиключье, Рачейские скалы и другие.
В 2021 году Смолькино вошло в состав Ассоциации "Самые красивые деревни и городки России", а двумя годами ранее здесь открыли первый в области купольный глэмпинг-парк. Для тех, кто предпочитает традиционный отдых на природе в палатках, летом работает оборудованная кемпинговая зона.
Чтобы местные жители и многочисленные туристы пользовались быстрой передачей данных и стабильной мобильной связью, оператор запустил оборудование, поддерживающее технологию LTE. Теперь абоненты заходят в Сеть на скорости до 75 Мбит/с. Кроме того, в результате установки телеком-оборудования, на территории села стала доступна голосовая технология VoLTE, позволяющая во время разговора использовать мобильный интернет.
"Смолькино находится в живописном, но труднодоступном месте — в долине между возвышенностями, заросшими сосновым лесом. Телеком-инфраструктура здесь необходима не только для туристов, но и конечно, для сельчан — чтобы быть на связи с родными и пользоваться нужными интернет-сервисами. В зону действия сети также попал фельдшерско-акушерский пункт, где при необходимости теперь можно проводить видеоконсультации с профильными врачами из райцентра", — отметил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.
Помимо расширения покрытия, оператор продолжает реализацию масштабного проекта по улучшению качества связи в регионе. С начала года инженеры модернизировали более 900 телеком-объектов во всех городах и районах области.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.