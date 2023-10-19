В золотую осень самарчане облюбовали Ульяновскую область

Цифровая экосистема МТС с помощью технологии обезличенных данных Big Data проанализировала туристические потоки в Ульяновской области в первой половине осени. Оказалось, что в этот период регион посетило больше всего путешественников из Самарской области, Москвы и Татарстана.
По данным Big Data МТС, 55% туристов оставались в регионе на 1-2 дня, а 17% жили в течение недели. Почти 92% путешественников приехали на автомобилях и автобусах, 5% — на поездах, а 3% прилетели самолетом.
В золотую осень чаще всех в Ульяновскую область приезжали жители Самарской области — 23% туристов оттуда. Почти 15% путешественников — москвичи, 12% — татарстанцы. Любят проводить теплую осень в регионе жители Пензенской (3%) и Саратовской областей (2,5%), а также Мордовии (2,5%).
В топ-3 муниципалитетов, где чаще всего золотой осенью гуляли туристы, вошли Ульяновск, Димитровград и Чердаклинский район. В Ульяновске расположены самые популярные достопримечательности: музеи и памятники, связанные с историей области и известными земляками.
На втором месте в топе-3 по посещаемости среди иногородних путешественников — город Димитровград. Он известен промышленными предприятиями и наукоемкими производствами, здесь сохранились старинные купеческие дома, есть благоустроенная набережная и пруды. Замыкает топ-3 самых посещаемых в золотую осень мест Чердаклинский район. Его центр — поселок Чердаклы — называют озерным краем, он стоит на семи озерах, пять из которых соединены между собой подземным водоемом и рукотворными водоотводными каналами. Из-за этого на озерах случаются "приливы" и "отливы": вода может убывать в одном озере и прибывать в другом.
Отметим, что анализ Big Data МТС на основе агрегированных обезличенных данных позволяет не только узнать, откуда приехали туристы, какие места они посещали, но также составить их цифровой портрет. Это поможет оценить предпочтения путешественников, спрогнозировать необходимость развития туристской инфраструктуры и общественных пространств.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.