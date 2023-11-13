16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область в 1,5 раза перевыполнила показатель нацпроекта "Безопасные качественные дороги" по ремонту мостов С 18 ноября из Самары в Минск стартуют прямые авиарейсы Red Wings запустила рейсы из Самары в Ташкент На ремонт Московского шоссе в Самаре выделят 321 млн рублей Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание полетов

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Лаборатория Касперского" о киберугрозах: привычное и новое

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В начале июня эксперты "Лаборатории Касперского" обозначали основные тенденции киберугроз для бизнеса и для частных пользователей. Данные подкреплены статистикой, в которой отражаются возрастающая угроза атак от шифровальщиков, активность злоумышленников с автоматизированными системами управления в промышленном секторе и популярность стандартных телефонных разводов и фишинговых приемов в telegram.

Фото: trn-news.ru

В начале июня эксперты "Лаборатории Касперского" обозначали основные тенденции киберугроз для бизнеса и для частных пользователей. Данные подкреплены статистикой, в которой отражаются возрастающая угроза атак от шифровальщиков, активность злоумышленников с автоматизированными системами управления в промышленном секторе и популярность стандартных телефонных разводов и фишинговых приемов в telegram.

Киберугрозы для бизнеса: проблема шифровальщиков

Киберугрозы для бизнеса — это три направления: массовые, целевые и АРТ-атаки (Advanced Persistent Threat). Более 80% атак приходится на массовые угрозы. Одна из самых распространенных здесь — бизнес-скам, например, фишинговые сайты для оплаты доменного имени и т. п. Эксперты называют три основных вектора, по которым злоумышленники могут добраться до закрытой информации, — атаки на службу удаленного рабочего стола (RDP) с использованием подобранных или заранее украденных данных, фишинговые письма с вредоносными вложени­ями или ссылками, вредоносные файлы на общедоступных ресурсах под видом образцов документов.

Целевые атаки составляют не более 20% от общего числа угроз. В 2022 году чаще всего с атаками сталкива­лись государственный сектор (19,5%), финансовые организации (18,4%), промышленная индустрия (17,4%) и телекоммуникация (9,6%). Проникновение через уязвимости на периметре сети (42,9%) — самый популярный маневр злоумышленников. Эксперты замечают, что катастрофически большое число попыток эксплуатации уязвимостей в третьем квартале прошлого года приходилось на Microsoft Office. 23,8% атак — скомпрометированные аккаунты, 11,9% — попытки проникновения через почту. Всего в прошлом году "Лаборатория Касперского" заблокировала 507 млн попыток переходов по фишинговым ссылкам.

Последствия киберпреступлений чаще всего чувствовали жители СНГ — 45%. В странах Ближнего Востока процент свершившихся атак составил 22,5%, в Америке — 14,3%, в Европе — 13,3%. Самыми успешными стали шифровальщики — на их долю пришлось 39,8% завершенных атак. Уже три года проблема шифровальщиков остается самой серьезной. С 2021 года количество успешных атак практически удвоилось. При этом 71% атак финансово мотивированы. В первом квартале 2023 года активность злоумышленников снизилась, но эксперты призывают не считать проблему решенной. Больше всего обращений в связи с успешными атаками шифровальщиков поступило от представителей отраслей недвижимости, телекома, e-commerce, финансовых услуг и небольших производств.

Продолжительные целевые атаки повышенной сложности с задачей обнаружения секретной информации — APT-атаки — пока еще не самое распространенное явление. В основном они касаются стратегически важных объектов и предприятий, и в работе над ними используют сложные инструменты.

Киберугрозы для промышленного сектора: атаки на АСУ

Количество кибератак на автоматизированные системы управления (АСУ) за первые пять месяцев 2023 года значительно выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Доля заблокированных вредоносных программ в этом году составила 31,3% по данным инструмента Kaspersky ICS CERT. Эксперты утверждают, что рост атак связан с вредоносными объектами из Интернета.

"Чтобы снизить все возможные риски, важен комплекс мер. Всегда нужно опираться на базовые принципы информационной безопасности. Первое — эшелонированная защита, второе — обучение персонала. Третье — использование специализированных технологий, в том числе современных наложенных средств защиты, например, промышленной XDR-платформы (инструмент для сбора и анализа информации, который помогает обнаружить угрозу). Стоит помнить и о грамотном сегментировании сети, а также применять специализированные программно-аппаратные средства, например, межсетевые экраны. Мы рекомендуем предприятиям заботиться о том, чтобы у специалистов, ответственных за защиту АСУ, были современные средства мониторинга и анализа угроз. Важно обеспечивать их актуальными данными о текущих кибер­угрозах, о векторах атак, о наиболее уязвимых элементах в промышленной инфраструктуре, а также о мерах повышения устойчивости информационных систем", — рассказывает Владимир Дащенко, эксперт Kaspersky ICS CERT.

Киберугрозы для пользователей: фишинг, скам и телефонное мошенничество

По анонимизированной статистике, собранной "Лабораторией Касперского", с января по май 2023 года с локальными киберугрозами столкнулись 14,08% самарцев. Статистика среди корпоративных клиентов в регионе — 11,13%. При этом с опасностью заражения из Интернета столкнулось 8,32% частных пользователей и 21,8% корпоративных.

С начала этого года компания заблокировала в Самарской области почти 578 тыс. попыток перехода на фишинговые страницы. Один из трендов, набирающих обороты, — атаки на российских пользователей в Telegram. Доступ к аккаунту интересен злоумышленникам тем, что позволяет добраться до конфиденциальных данных, шантажировать человека или рассылать от его имени вредные сообщения. Многие уже столкнулись с ситуацией, когда переходили на фишинговый сайт во имя голосования за того или иного человека, с целью получить доступ к "взрослому" контенту, заработать игровую валюту, оформить премиум-подписку "в подарок" и т. д.

Интересна статистика и по доменным зонам. Абсолютный лидер "опасности" — доменная зона.com. Злоумышленникам проще всего оформить здесь страницы и проще всего уйти от блокировки. Доля фишинговых страниц на зону.com составляет 48% на текущий период 2023 года. Для сравнения, на домен.ru приходится 12%, а на.ws — 6%. Доля спама в регионе на настоящий период — 10%.

Мобильные угрозы — уже будничная рутина. По анонимизированной статистике приложения Kaspersky Who Calls, в Самарской области с января по апрель 2023 года зафиксировано 147 тыс. атак на мобильные устройства. Доля столк­нувшихся с телефонной мошеннической схемой выросла на 4% и достигла 25%. Что немного меньше доли в целом по России, где зафиксирован показатель 29%.

"В прошлом году для обзвонов злоумышленники массово переключились на мессенджеры, объясняя это жертвам тем, что необходимо использовать зашифрованный канал связи. Одновременно с этим сегодня уровень традиционного телефонного мошенничества вновь начинает расти. Более того, в 2023 году злоумышленники начали выманивать у пользователей конфиденциальные данные для доступа не только к финансовым, но и к другим (например, информационным) сервисам. Последние становятся промежуточным этапом для дальнейших атак на счета жертвы", — комментирует Сергей Голованов, главный эксперт "Лаборатории Касперского".

О другой привычной мошеннической схеме рассказывает старший аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев: "В начале этого года мы фиксируем много комментариев от пользователей нашего решения, в которых речь идет о мошеннической схеме со сменой номера. Абоненту звонит якобы сотрудник банка и уведомляет, что от имени клиента была подана заявка о смене номера в личном кабинете или приложении. Человека просят подтвердить эти изменения и заодно выманивают конфиденциальные данные. В марте 2023 года по сравнению с январем количество жалоб на эту мошенническую схему по всей России выросло на 43%".

Остаются актуальными легенды о звонках от поддельной службы безопасности банка, правоохранительных органов, предложения работы или приглашения принять участие в привлекательных акциях или конкурсах, а также различные комбинации из них. Отмечается, что мошенники могут использовать официальные логотипы и брендинг, синонимичный с айдентикой официальных компаний.

Чтобы обезопасить себя от неприятных ситуаций, стоит соблюдать базовые правила: при малейших сомнениях завершать телефонный разговор; не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если их прислали знакомые, не передавать никому своих конфиденциальных данных (пароли и логины от учетных записей в сервисах, коды из SMS и push-уведомлений), использовать специальные инструменты, предупреждающие о мошеннических номерах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3