Без работы не останутся

Специалист по информационной безопасности — одна из наиболее востребованных профессий на российской ИТ-площадке. По данным замдиректора Национального координационного центра по компь­ютерным инцидентам (НКЦКИ) Николая Мурашова, ежедневно на российские компании и организации проводится более 170 комплексных кибератак. Экономика страны остро нуждается в специалистах, которые смогут противостоять угрозам ее информационной безопасности. Ведь речь идет не только о несанкционированном доступе к персональным данным российских граждан, но и к денежным счетам, технологическим процессам на стратеги­ческих промышленных предприятиях, к государственным и коммерческим базам данных. Вот уж как никогда был прав Натан Ротшильд, сказавший: кто владеет информацией, тот владеет миром!

Дефицит специалистов

Спрос на специалистов в сфере информационной безо­пасности подстегнул майский указ президента РФ № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности", обязывающий создать в госкомпаниях, фондах, компаниях критической инфраструктуры специальные подразделения информационной безопасности. Новые требования касаются примерно полумиллиона организаций, а это до 95% российской экономики. Высокие потребности практически всех отраслей российской экономики привели к тому, что сегодня дефицит специалистов по информационной безопасности в России составляет 30-50 тысяч человек.

Не удивительно, что российские власти, распределяя бюджетные места в отечественных вузах на 2023 год, решили выделить самую большую квоту среди ИТ-направлений (30%) специальности "Информационная безопасность" (ИБ). Этот факт подтверждается распоряжением правительства России № 3502-р, опубликованным 17 ноября 2022 года. А ведь еще годом ранее квота для этой специальности достигала лишь 20%.

В итоге в 2023 году прием на обучение студентов по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по данному направлению ведут 103 российских вуза, причем три из них — в Самаре: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева (СамГУ), Самарский государственный технический университет (СамГТУ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).

СамГТУ

Самарский государственный технический университет предлагает своим студентам бакалавриат по специальности "Техническая защита информации". Их обещают научить разработке и эксплуатации комплексных систем защиты информации, дать знания по основам технической разведки, навыки защиты вычислительных систем, сетей, современных комплексов и технических средств охраны объектов. Предполагается, что выпускник с дипломом сможет организовывать комплексную защиту информации на предприятиях, проводить аттестацию оргтехники и выделенных помещений для ведения работ, связанных с конфиденциальной информацией. Также в вузе имеется магистратура по профилю "Интеллектуальные средства в системах безопасности".

ПГУТИ

Наверное, самый широкий спектр возможностей для желающих научиться противодействовать хакерам и защищать информацию имеется в ПГУТИ — вузе, специализирующемся на обучении ИТ-специальностям. В 2023 году абитуриентам было предложено более 700 бюджетных мест по данным направлениям.

Здесь можно обучаться очно или очно-заочно и стать бакалавром по профилю "Безопасность телекоммуникационных систем". Студенты в ходе обучения освоят технические и программные средства защиты, научатся формировать комплекс мер по информационной безопасности c учетом его юридической и экономической целесообразности. Кроме того, в сферу компетенции бакалавров данного направления входят установка, настройка и обслуживание технических и программно-аппаратных средств защиты информации; организация работы коллектива с учетом требований защиты информации.

Обучение в магистратуре по профилю "Информационная безопасность" позволит получить углубленное образование в области обеспечения информационной безопасности и защиты информации. В ходе освоения программы возникает понимание в области создания, эксплуатации и модернизации систем, комплексов, средств и технологий обеспечения информационной безопасности объектов защиты на основе российских и международных стандартов. Вуз также предлагает обучение по программе специалитета по направлению "Управление безопасностью телекоммуникационных систем и сетей".

Стоит отметить, что по обеспеченности студентов компьютерами ПГУТИ является самым оснащенным университетом в Самаре. И все это влияет на качество подготовки кадров.

Вадим Ружников, ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, кандидат технических наук, доцент:

"Информационные технологии — очень динамичная область, которая постоянно и стремительно обновляется. Но специалистам в сфере информационной безопасности, чтобы эффективно противостоять киберугрозам, и вовсе надо быть на шаг впереди тех, кто пытается сломать работающие системы. Мы даем нашим студентам не просто знания в сфере IT — мы привлекаем к обучению специ­алистов-практиков. Сегодня компании заинтересованы в сотрудничестве с вузами с прицелом на получение квалифицированных кадров, заточенных на выполнение необходимых им задач. К нам уже пришли Почта России, Яндекс, ЭР-Телеком, Вымпелком. Наши выпускники готовы к работе в реальных условиях".

Самарский университет

В Самарском университете готовят по специальности "Информационная безопасность" сразу в двух подразделениях. В институте информатики и кибернетики имеется специалитет "Информационная безопасность автоматизированных систем (безопасность открытых информационных систем). Срок обучения здесь 5,5 года. А в естественнонаучном институте готовят бакалавров по специальности "Информационная безопасность" (4 года обучения) и специалистов по специальности "Компьютерная безопасность" (5,5 года обучения). Также в вузе есть магистратура по направлению "Информационная безопасность". Специалисты Самарского университета отмечают, что программы обучения по направлениям информационной безопасности постоянно обновляются, чтобы не отставать от требований времени.

Всегда востребованы

Эксперты единодушны во мнении, что в ближайшие годы в России потребность в специалистах по информационной безопасности будет расти. И нет никаких предпосылок для снижения спроса на услуги и решения в области информационной безопасности. Дополнительным бонусом можно смело считать преференции в виде льготной ипотеки и отсрочки от службы в армии, которые с недавних пор предоставило государство для квалифицированных ИТ-специалистов.