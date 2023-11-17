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Самара присоединится к проекту "Всероссийский день чтения вслух"

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спешим поделиться программой Дня открытых дверей "Живая классика" в рамках проекта "Всероссийский день чтения вслух", которая состоится 19 ноября в Самарской областной детской библиотеке. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Для малышей в 11:00 организаторы приготовили театрализацию сказочной истории по книге "Как дятел сову спас" Брайана Уайлдсмита.

В 12:00 "ЧИТКА" объединит всех участников и победителей конкурсов чтецов. Ко встрече могут присоединиться и читатели библиотеки. Участники будут читать по ролям веселые рассказы, узнают об интересных книгах и прочтут вслух любимые произведения.

В 14:00 актриса Самарского театра юного зрителя "СамАрт" Ольга Петрик проведет мастер-класс по актерскому мастерству и сценической речи для ребят от 7 лет.

Предварительная запись по тел.337-03-88.

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