Стало известно, кто займется ремонтом Московского шоссе от Луначарского до Врубеля

ООО "НПФ "XXI век стало победителем электронного аукциона на проведение ремонта Московского шоссе от улицы Луначарского до улицы Врубеля, сообщает "КП-Самара".

"По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка — от ООО "НПФ "XXI век". Она соответствует всем требованиям, — говорится в сообщении на сайте госзакупок. Компания выполнит все работы за 321,9 млн рублей.

Напомним, подрядчику предстоит заменить бортовые камни и плитку на тротуарах, восстановить газоны и отремонтировать лестницы. Также в плане работ: обновление системы освещения и инженерных коммуникаций, установка уличной мебели. Завершить ремонт участка Московского шоссе компания должна до 1 ноября 2024 года.