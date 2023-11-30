Стало известно, кто займется ремонтом Московского шоссе от Луначарского до Врубеля

ООО "НПФ "XXI век стало победителем электронного аукциона на проведение ремонта Московского шоссе от улицы Луначарского до улицы Врубеля, сообщает "КП-Самара".
"По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка — от ООО "НПФ "XXI век". Она соответствует всем требованиям, — говорится в сообщении на сайте госзакупок. Компания выполнит все работы за 321,9 млн рублей.
Напомним, подрядчику предстоит заменить бортовые камни и плитку на тротуарах, восстановить газоны и отремонтировать лестницы. Также в плане работ: обновление системы освещения и инженерных коммуникаций, установка уличной мебели. Завершить ремонт участка Московского шоссе компания должна до 1 ноября 2024 года.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?