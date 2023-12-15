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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В городах Самарской области ускорили свыше 700 базовых станций

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильный интернет стал быстрее для более чем миллиона абонентов МегаФона в регионе. Определив места с наибольшей нагрузкой и повышенным спросом на высокоскоростную передачу данных, инженеры оператора модернизировали телеком-оборудование во всех городах области.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Работы по улучшению инфраструктуры связи прошли в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Кинеле, Жигулевске, Чапаевске, Похвистнево, Отрадном, Октябрьске, Нефтегорске. Теперь абоненты оператора в этих городах могут скачивать ещё больше данных при сохранении высокой скорости загрузки.

В ходе рефарминга оператор запустил новый высокочастотный слой в сети 4G, чтобы обеспечить более быструю и стабильную передачу данных даже в моменты пиковых нагрузок. Проведённые работы позволили увеличить ёмкость, чтобы обслуживать одновременно большее число абонентов с привычным уровнем сервиса.

"Объёмы информации, которые жители Самарской области потребляют в Сети, постоянно растут. Города имеют большую плотность населения и высокий спрос на связь. На горожан, наших абонентов, приходится более 70% всего мобильного интернет-трафика региона. Самый востребованный контент у местных жителей — видео. Проведенные инфраструктурные работы позволили уменьшить время загрузки полнометражных фильмов и коротких роликов до 30%", — отметил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

Также инженеры оператора установили новые базовые станции с поддержкой сети четвёртого поколения в новых и густонаселенных районах Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Жигулевска. Расширение инфраструктуры помогло увеличить покрытие, там, где это было необходимо, и снять часть нагрузки с уже существующих объектов связи.

В целом с начала года техническая служба оператора модернизировала оборудование и установила базовые станции в более чем 250 населённых пунктах области.

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