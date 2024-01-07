Вадим Ружников: "К цифровому будущему нужно быть готовым уже сегодня"

В интервью Волга Ньюс ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Вадим Ружников рассказал об итогах приемной кампании-2023, озвучил наиболее востребованные специальности в сфере ИТ, поделился планами по созданию профиля, связанного с разработкой игр, и объяснил, почему за искусственным интеллектом - будущее.

- Вадим Александрович, начнем с главного для каждого вуза вопроса - насколько ПГУТИ сейчас востребован у абитуриентов, как прошла приемная кампания 2023 года?

- В этом году в вузе отмечался большой конкурс. Мы закрыли все имеющиеся бюджетные места по высшему (в ПГУТИ) и среднему профессиональному (колледж связи ПГУТИ) образованиям, их было 819 и 300, соответственно, и 10 мест в аспирантуре. Из года в год количество только увеличивается. Наиболее востребованы у абитуриентов направления ИТ и информационной безопасности как отдельного элемента информационных технологий. В связи с запросом работодателей эта тенденция сохраняется. На втором месте - традиционные связисты из укрупненной группы направлений "Электроника, радиотехника и системы связи". ПГУТИ готовит по этому направлению более 50% от общего числа специалистов в регионе. Ни один вуз из представленных в Самарской области и Поволжье не ориентирован именно на это направление.

Пока везде и всюду говорили об ИТ, стало не хватать связистов. Согласно исследованию компании HeadHunter, сегодня на рынке наблюдается дефицит специалистов связного профиля: 30% вакансий просто не заполнены. Специалистов, которые профессионально разбираются в системах радиосвязи, проводной связи, сейчас очень мало, и они востребованы. В связи с этим наблюдается тенденция по росту зарплаты связистов.

Из-за санкций и необходимости импортозамещения вопросы, связанные с радиоэлектроникой и коммутационным оборудованием, вновь стали актуальными. В начале декабря правительство РФ утвердило Стратегию развития отрасли связи до 2035 года. В документ заложены масштабные задачи, включая наращивание мощностей по прокладке магистральных кабелей через всю страну. Сегодня связь в классическом виде получает новый толчок, она перерождается, и в ближайшее время ожидается бум спроса на специалистов в этой сфере. Для нас это только плюс.

Добавлю по приемной кампании: в этом году мы набрали большое количество магистрантов, которые поступали не только на бюджетные, но и на платные места по связному профилю и ИТ. Кроме того, в вузе есть специализированная магистратура для предприятий - наших индустриальных партнеров. Например, для "Почты России" создан отдельный профиль, на нем обучаются айтишники по профилю "Цифровые клиентские сервисы и почтово-логистические технологии".

- С какими еще предприятиями сотрудничаете, помимо "Почты России"?

- Уточню: "Почта России" открыла базовую кафедру в ПГУТИ. Если говорить о партнерах, мы активно сотрудничаем с российскими компаниями "ЭР-Телеком Холдинг", Ростелеком, Positive Technologies, Яндекс, билайн, Сбер, Интегра-С, Мегафон, Открытый код, Банк ВТБ, Тинькофф и многими другими. Недавно подписали соглашение с международной компанией "Лаборатория Касперского". Соглашение направлено на сотрудничество в сфере подготовки кадров и включает оплачиваемую стажировку в Москве для наших студентов. Очень много взаимодействия с банками, их ИТ-отделами.

Сейчас отрасль информационной безопасности вышла на новый уровень и в том числе благодаря "Лаборатории Касперского", это традиционно сильное направление в России. Они производят продукты для рынков Азии, Европы, Америки, поэтому количество людей, участвующих в разработке и внедрении программных продуктов, растет, нужны новые специалисты. Для наших студентов это широкое поле, где можно себя проявить.

Уже сейчас "Лаборатория Касперского" готова передать нам специализированные курсы, по информационной безопасности. Также ожидается передача специализированных программных продуктов, которые студенты смогут использовать на занятиях.

Кроме того, из партнеров могу выделить телекоммуникационную компанию Yadro. Недавно они к нам приезжали и обозначили актуальную проблему: катастрофическую нехватку традиционных связистов. Сейчас компания выходит на новый виток развития благодаря форвардным контрактам на производство базовых станций. Спонсорами выступили государство и операторы сотовой связи. Стоит задача к 2030 году наладить отечественное производство базовых станций. Специалисты Yadro готовы платить своим сотрудникам-связистам высокие зарплаты и ждут притока новых кадров.

- Какие специальности в ПГУТИ оказались наиболее востребованными среди абитуриентов в этом году?

- На факультете цифровой экономики и массовых коммуникаций лидируют направления "Бизнес-информатика", "Реклама и связи с общественностью".

По направлению "Бизнес-информатика" готовятся не столько программисты, сколько аналитики, которые понимают, как строится бизнес, как его анализировать и выводить на новый уровень.

По направлению "Реклама и связи с общественностью" мы, в отличие от других вузов, готовим не просто пиарщиков, а специалистов, которые имеют широкие знания, разбираются в технологиях. То есть они должны уметь пользоваться камерой, знать видеомонтаж, звуковой монтаж и т.д.

Мы планируем закупить оборудование, которое позволит студентам организовать свое телевидение, радио. Выпускники должны понимать, как строится реклама в соцсетях, как считается статистика, уметь разбираться в специфике цифрового маркетинга. Готовим технически продвинутых медийщиков.

Ну и, конечно, в числе востребованных - информационная безопасность и информационные технологии, где самые высокие баллы по ЕГЭ.

- Планируется ли открытие новых направлений подготовки в вузе?

- В этом году у нас был тестовый запуск профиля, связанного с разработкой игр для компьютеров и мобильных устройств. В 2023 году были только платные места, профиль оказался не слишком востребованным. Возможно, время еще не пришло. В 2024 году планируем выделить на это направление бюджетные места. Это позволит сформировать первый набор. Перспективы есть: например, компания VK "ВКонтакте", разрабатывает свой игровой отечественный движок. Мы планируем внедрить его в учебный процесс.

- Это направление - запрос студентов?

- Запрос рынка. Игровая индустрия сегодня на пике развития, но так сложилось, что пока специалистов практически нигде не готовят. Как правило, этим занимаются обычные программисты, которые ушли в игровую сферу. При этом таких вещей, как написание сценария для игры, проработка баланса персонажей, нигде не преподают. Всему этому нужно учить. Кроме того, помимо самой разработки, игру нужно уметь продавать. И это тоже одна из дисциплин - маркетинг игровой индустрии.

И еще: у нас уже есть направление, связанное с искусственным интеллектом (ИИ), функционирует специализированная лаборатория, но в новом году мы еще больше акцентируем внимание на развитии направления. В 2024 году в России стартует национальный проект, направленный на развитие экономики на основе данных, которые генерируются в цифровых системах - как бизнеса, так и государства. В его реализации большую роль будет играть ИИ.

В следующем году вуз планирует совместно с самарской компанией "Открытый код" открыть еще одну специализированную лабораторию по искусственному интеллекту. И это уже не просто тренд - назрела необходимость. Человечество накопило настолько большой объем данных, что обычный человек не в силах обработать его, нужен помощник. Таким помощником как раз и станет ИИ, позволяющий быстро и оперативно найти нужную информацию.

- Какие новшества ожидают студентов в следующем учебном году?

- С 1 сентября 2024 года несколько компаний - "Лаборатория Касперского", "ЭР-Телеком Холдинг", Positive Technologies - либо предоставят программные продукты, которые станут частью образовательного процесса, либо целиком передадут собственные образовательные курсы. Предлагая такой подход, компании фактически готовят студентов для работы у себя. На выходе выпускник ПГУТИ уже готов к задачам, которые стоят перед ним в той или иной организации.

- Курсы будут читать преподаватели вуза или приглашенные специалисты?

- Вариативно. Например, сотрудники компании "Яндекс" лично читают лекции - либо онлайн, либо очно. Компания "Ростелеком" использует другой подход: наши преподаватели предварительно прошли обучение и теперь готовы передавать знания учащимся. В направлении "Информационная безопасность" та же тенденция: сначала квалификацию повышают преподаватели, а затем работают со студентами.

Подчеркну: все преподаватели в ПГУТИ уже имеют высокий уровень, но ежегодно получают дополнительную переподготовку. Как правило, подготовка проходит в учебных центрах самих компаний либо дистанционно.

- То есть ПГУТИ готовит "в ногу со временем" не только студентов, но и педагогический состав постоянно обновляет знания, умения и навыки?

- Верно. Добавлю: в 2023 году вуз активно направлял своих преподавателей на различные форумы, конференции, особенно в сфере информационной безопасности. Это позволило нам существенно расширить круг партнеров, готовых зайти в университет. Сами преподаватели, административный персонал, деканы и их заместители, выезжая на мероприятия, обмениваются передовым опытом, а затем возвращаются заряженными, из них бьют идеи. Естественно, студентам все это тоже нравится.

- Против России введены санкции. Пришлось ли в связи с этим перестраивать работу ПГУТИ?

- Раньше в вузе были специализированные академии, например, сетевая академия Cisco (Cisco Networking Academy), которая использовала оборудование фирмы. В свое время компания заходила в вузы, предлагала приобрести по льготной цене оборудование, готовые курсы. Естественно, продукция пользовалась спросом. Выпускники, зная это оборудование, шли в компании, и когда там возникал вопрос, какое оборудование купить, предлагали Cisco, потому что знали, как с ним работать.

Сейчас мы столкнулись с тем, что многие компании ушли с российского рынка, образовался разрыв: старая школа выпускников знает прежнюю материальную базу, которая еще у многих есть. А новых студентов уже не на чем учить: старое оборудование становится неактуальным, а современное отечественное не успело дойти до вузов. Дело в том, что, когда случился ряд мировых событий, операторы и организации первыми вставали в очередь за российским оснащением. Университеты оказались в последних рядах. По большому счету мы только теперь начинаем закупать "наше" оборудование.

Из отечественных производителей могу назвать фирмы "Элтекс" (ведущий российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования. - Прим. Волга Ньюс) и Т8 (российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM) и инновационных решений для оптических сетей связи. - Прим. Волга Ньюс). Мы изучаем спрос, оборудование начинает заходить на рынок. Предстоит его освоить, перенастроить под него учебные курсы. Все это - вопрос времени.

Если говорить об оперативной системе - тут тоже все неоднозначно: корпорация Microsoft ушла с российского рынка. Уже год работаем на операционной системе семейства Linux - мы выбрали отечественную разработку РЕД ОС. С сентября 2022 года весь учебный процесс построен на ней. На пути было много сложностей, периодически возникали проблемы: где-то принтер не работает, где-то сканер... Но наши поставщики, занимающиеся адаптацией этой оперативной системы, постепенно устраняют проблемы, и мы вместе с ними прошли большой путь. Адаптируемся ко всему, но нужно время. Конечно, где-то это болезненный процесс. Но он позволит сохранить импортонезависимость России.

Интересно и то, что в последний год, выступая на конференциях и форумах федерального уровня, мы рассказываем в том числе о своем опыте внедрения новой ОС и других отечественных решений. Большинство смотрит на представителей ПГУТИ как на первопроходцев, которые вернулись из дальних стран с кукурузой и убеждают всех, что это новое золото. Наши коллеги из других вузов боятся процесса перехода, многие пока так и не решились, а мы уже прошли его.

Переход на РЕД ОС стал одним из важных решений, которые я принял в сентябре 2022 года, придя на пост ректора. Как оказалось, решение было правильным. Уже сейчас мы опережаем многие другие университеты и готовы делиться накопленным опытом.

- В последнее время активно обсуждается вопрос отказа от бакалавриата и магистратуры. Что вы думаете по этому поводу? Нужна ли нам национальная система высшего образования? И если да, то какой она должна быть, на ваш взгляд?

- Я не стал бы отказываться от ступеней "бакалавриат" и "магистратура". Несмотря на то что это западная система, она прижилась в России и понятна всем. Мы имеем компетентностную модель подготовки студентов, и наличие бакалавриата и магистратуры позволяет легче адаптироваться с учетом запроса рынка.

Технологии не стоят на месте, особенно в сфере ИТ. К моменту окончания бакалавриата студент может столкнуться с тем, что какие-то технологии устарели. В магистратуре он способен изменить вектор развития, "прокачаться" в новом статусе. Может и вообще полностью изменить профиль: имея степень бакалавра по информационным технологиям, в магистратуре получить специальность по связному профилю. На выходе - студент-айтишник, который разбирается и в ИТ, и в связи.

- В последние несколько лет тенденции рынка труда таковы, что сейчас недостаточно быть компетентным в какой-то одной отрасли, нужно уметь хорошо разбираться в нескольких смежных сферах.

- Возможно, такой подход важен в медицине. В нашей отрасли будет достаточным оставить все как есть. У нас уже выпускника нашего колледжа связи со средним профессиональным образованием забирают в IT-компанию, и он успешно работает. Что уж говорить о бакалаврах: большинство студентов ПГУТИ начинают работать со второго-третьего курсов.

Важно другое - в перспективе мы планируем внедрить индивидуальную образовательную траекторию. Это позволит уже с первого курса, помимо набора базовых дисциплин, выбирать компетенции, которые будут согласованы с будущим работодателем. Условный пример: региону нужны разработчики решений для промышленных предприятий. В системе ПГУТИ заложены компетенции, которые представлены различными промышленными предприятиями. Студент приходит и выбирает, где хочет работать. Система выдает ему определенный перечень дисциплин, которые необходимо освоить. Остается выбрать нужное. Помимо этого, студент, например, планирует выучить экономику. Таким образом, у каждого получается своя индивидуальная образовательная траектория, позволяющая на выходе получить уникальную компетенцию, чтобы быть максимально адаптированным к существующему рынку труда.

Образование невозможно без обратной связи с работодателем. Мы готовим выпускников, способных работать у конкретных индустриальных партнеров. Это взаимовыгодное сотрудничество: высокая зарплата при выходе из вуза и гарантированное трудоустройство. Возвращаясь к сути вопроса: дело - не в количестве ступеней образования, а в степени вовлеченности индустриальных партнеров в работу системы подготовки кадров.

- Изменилась ли траектория развития университета с момента вашего прихода на пост ректора? Какие цели сейчас стоят перед ПГУТИ?

- Да. Мы взяли курс на цифровизацию. Сам по себе цифровой университет должен всем видом, бизнес-процессами демонстрировать цифровое будущее. Мы максимально стараемся отказаться от бумажного документооборота, хотя он, разумеется, в каком-то виде до сих пор присутствует. Процесс постепенный, но его нужно пройти, разом отказаться очень сложно: сами по себе вузы - инертная система, люди не всегда готовы к переменам. Тем не менее мы стараемся.

Кроме того, мы взяли курс на комфортную образовательную среду, при котором университет - это не только про учебник, профессоров и аудитории, а про уютное место, в которое хочется возвращаться. Стремимся к тому, чтобы, входя в корпус, абитуриент или студент понимал: он находится в серьезном заведении, связанном с его цифровым будущим. Большое внимание уделяем ремонту аудиторий, инфраструктуре, в планах - закупка новой техники. Словом, модернизация всего и вся.

С моим приходом в вузе появился сервис "Мой цифровой университет". Идея не нова, но мы ее расширили, она понятна студентам: они подходят к сенсорному экрану, выбирают услугу, проходят к окошку, где эту услугу им оказывают. Это новый уровень сервиса. Мы постоянно развиваемся, активно развиваем и личные кабинеты студентов, преподавателей. В планах - перевод всех бумаг и, глобально, всей жизни ПГУТИ, в цифру.

- Что значит быть айтишником сегодня, как изменилась профессия за последние годы?

- Быть айтишником - значит быть готовым к постоянным изменениям. То, что актуально сегодня, через два-три года, скорее всего, может морально устареть: уже появился искусственный интеллект, который сам за тебя напишет код по заданным параметрам. Важно держать ухо востро. Как раньше - отучился, устроился и работаешь на одном месте всю жизнь - не получится. Отрасль развивается очень динамично, нужно постоянно обучаться, знакомиться с новыми языками программирования, с технологиями. В мире айтишников не принято задерживаться на одном месте дольше двух-трех лет. Они легко меняют работу, когда им некомфортно, просто встают и уходят, потому что их с радостью примут в другом месте, рынок труда для них открыт.

ПГУТИ стремится к тому, чтобы динамично учить студентов, но в системе образования тоже имеется определенная инертность: мы не можем быстро поменять учебный план за год. Ежегодно мы обновляем его с учетом запроса работодателей, однако получение обратной связи к нам занимает определенное время. Несмотря на то что программы остаются базовыми, формы и методы подачи должны меняться постоянно. Современному студенту не всегда интересно традиционное конспектирование лекций, он ожидает от преподавателя видеокурса или какого-то игрового формата. Новые технологии позволяют все это моделировать.

- Какие профессии в сфере ИТ, на ваш взгляд, будут наиболее востребованы на рынке труда в ближайшие годы?

- Я бы подчеркнул, что это не столько профессии, сколько люди с уникальными компетенциями. Нельзя четко сформулировать запрос, мол, требуются исключительно программисты. Нужен симбиоз разных профессий. Мы идем к тому, чтобы размывать грани. Например, у нас есть коллаборация со СГЭУ по интеллектуальным цифровым системам и сервисам в управлении. С нашей стороны идут айтишники, знающие теорию, с их стороны - студенты-менеджеры. Вместе мы создаем новый уникальный продукт для рынка труда. Сейчас это актуально, людей нужно готовить более широко, чтобы уже сегодня быть готовыми к цифровому будущему.

- Считаете ли вы киберспорт настоящим спортом? Может ли он получить широкое распространение в ближайшем будущем? Будет ли помогать его развитию ПГУТИ?

- У нас есть собственный киберспортивный клуб. Ребята активно участвуют в соревнованиях, тренируются. Кроме того, интересно и новое направление - фиджитал-спорт, в котором сочетаются физический спорт и цифровой. Считаю, за этим будущее. Мы видим, как развивается та же робототехника. Зачастую человеку важно быть уже не столько подкованным физически, сколько уметь управлять устройством. Это тоже требует навыков. Например, подготовка оператора БПЛА занимает минимум два месяца.

Также наши студенты создали команду по спортивному программированию, мы являемся участниками Федерации спортивного программирования России, проводим соревнования по дрон-рейсингу, в этом году чемпионат прошел во второй раз.

- Выпускнику важно не только получить диплом, но и решить проблему трудоустройства. Насколько легко выпускникам ПГУТИ найти работу? В каких сферах, компаниях они трудятся? Кого можно особо отметить и за что?

- На базе университета функционирует собственный центр трудоустройства, благодаря которому на работу устраивается более 90% выпускников. Сегодня центр заключил контракты с 172 индустриальными партнерами, что дает широкую базу практик для студентов. Также благодаря центру предусмотрена возможность для студентов и выпускников работать с карьерной средой, где, заполняя карточку (резюме), можно сразу просматривать варианты вакансий в более чем 300 подключенных компаниях. Кроме того, регулярно проводятся ярмарки вакансий, где работодатели озвучивают требования для трудоустройства, проводят собеседования с потенциальными сотрудниками - студентами старших курсов.

- На какую среднюю зарплату сейчас может рассчитывать выпускник-айтишник ПГУТИ?

- По данным портала superjob.ru, зарплата выпускника ПГУТИ по ИТ-направлению - 120 тысяч рублей. Это высокая и конкурентоспособная начальная зарплата не только в Самарской области, но и на уровне РФ. Студенты проходят платные стажировки, на которых, помимо практики, получают зарплату. Компании отбирают наиболее успешных. Такой подход становится стандартной практикой для нашего вуза. По поводу связистов пока говорить рано, но, с учетом нынешнего дефицита, думаю, что их зарплата в ближайшие годы окажется даже выше, чем у айтишников.

- Какова роль ПГУТИ в проекте межвузовского кампуса? Участвуете ли в разработке?

- Идея очень интересная. По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина в России создается сеть современных студенческих кампусов. Проект межвузовского кампуса в Самарской области разрабатывается по поручению и под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. Вопрос наполнения и концепции развития кампуса неоднократно обсуждался с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко, в октябре этого года губернатор представил проект кампуса президенту страны и заручился его поддержкой. Параллельно проводится работа и с вузами.

ПГУТИ поддерживает проект. Есть понимание, что кампус даст толчок к развитию высшего образования в Самарской области.