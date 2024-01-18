Холдинг Т1 занял 13 позицию в ежегодном рейтинге ТОП-50 самых быстрорастущих компаний России, составленном деловым изданием РБК.
Обязательным условием включения в рейтинг является ежегодный рост бизнеса не менее чем на 20% в течение трех лет. Холдинг Т1 стабильно наращивает финансовые и операционные показатели. Если в 2020 году выручка составляла 46,3 млрд рублей, то в 2021 году она увеличилась до 77,2 млрд рублей (рост — 66,7%), а в 2022 году достигла 147,3 млрд рублей (рост на 90,8%). В 2023 году холдинг продолжил активное развитие: Т1 представил собственного вендора ПО НОТА, новые бизнес-единицы в сфере беспилотной авиации (Т1.Аэро) и корпоративного образования (Т1 Цифровая Академия), расширил деятельность в области ИБ и автоматизации промышленности.
"Т1 стал самой динамично растущей ИТ-компанией из представленных в рейтинге. Происходящие изменения и новые вызовы стали драйверами как для нашей отрасли в целом, так и для холдинга. Сегодня продукты Т1 обеспечивают технологическую независимость заказчиков из государственного секторов и крупнейшего бизнеса, закрывая их потребности в сфере ИТ. Ключевые разработки холдинга — Цифровая банковская платформа, ВКС-система DION, платформа Сфера — помогают компаниям наращивать темпы цифровой трансформации бизнеса, повышать эффективность и конкурентоспособность, и мы рассчитываем, что клиентоориентированность и собственные высокотехнологичные решения позволят нам показать хорошие темпы роста и в этом году", — прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.
В 2023 году устойчивость бизнеса холдинга подтверждена улучшением кредитных рейтингов. В сентябре 2023 года НКР досрочно пересмотрел и повысил рейтинг Т1 сразу на две ступени (с BBB+.ru до А.ru), а в ноябре аналогичный рейтинг на уровне А (RU) со стабильным прогнозом был получен от АКРА.
По итогам 2022 г. Т1 возглавил рейтинг крупнейших разработчиков ПО и интеграторов по версии CNews100, а также занял первое место в рэнкинге крупнейших российских групп и организаций в области информационных и коммуникационных технологий, подготовленном рейтинговым агентством RAEX по результатам 2022 года.
С полным обзором рейтинга РБК ТОП-50 самых быстрорастущих компаний России можно ознакомиться по ссылке.
О холдинге Т1
Т1 — многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером
ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании
холдинга начинают историю с 1992 года. В штате — 20 тысяч сотрудников. В 2022 году оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд рублей. По версии аналитических агентств CNews Analytics, TAdviser и RAEX, Т1 входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний.
Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят: Т1 (компании Т1 Интеграция, Т1 Cloud, Сервионика), МультиКарта, Т1.Аэро, Иннотех и Дататех, а также вендор НОТА и Т1 Цифровая Академия. Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, сервисной поддержки и аутсорсинга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. Компетенции холдинга позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба.
Среди заказчиков Т1 — государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-
энергетические, транспортные и торговые предприятия.
Подробнее: t1.ru.