Холдинг Т1 занял 13 позицию в ежегодном рейтинге ТОП-50 самых быстрорастущих компаний России, составленном деловым изданием РБК.

Обязательным условием включения в рейтинг является ежегодный рост бизнеса не менее чем на 20% в течение трех лет. Холдинг Т1 стабильно наращивает финансовые и операционные показатели. Если в 2020 году выручка составляла 46,3 млрд рублей, то в 2021 году она увеличилась до 77,2 млрд рублей (рост — 66,7%), а в 2022 году достигла 147,3 млрд рублей (рост на 90,8%). В 2023 году холдинг продолжил активное развитие: Т1 представил собственного вендора ПО НОТА, новые бизнес-единицы в сфере беспилотной авиации (Т1.Аэро) и корпоративного образования (Т1 Цифровая Академия), расширил деятельность в области ИБ и автоматизации промышленности.

"Т1 стал самой динамично растущей ИТ-компанией из представленных в рейтинге. Происходящие изменения и новые вызовы стали драйверами как для нашей отрасли в целом, так и для холдинга. Сегодня продукты Т1 обеспечивают технологическую независимость заказчиков из государственного секторов и крупнейшего бизнеса, закрывая их потребности в сфере ИТ. Ключевые разработки холдинга — Цифровая банковская платформа, ВКС-система DION, платформа Сфера — помогают компаниям наращивать темпы цифровой трансформации бизнеса, повышать эффективность и конкурентоспособность, и мы рассчитываем, что клиентоориентированность и собственные высокотехнологичные решения позволят нам показать хорошие темпы роста и в этом году", — прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

В 2023 году устойчивость бизнеса холдинга подтверждена улучшением кредитных рейтингов. В сентябре 2023 года НКР досрочно пересмотрел и повысил рейтинг Т1 сразу на две ступени (с BBB+.ru до А.ru), а в ноябре аналогичный рейтинг на уровне А (RU) со стабильным прогнозом был получен от АКРА.

По итогам 2022 г. Т1 возглавил рейтинг крупнейших разработчиков ПО и интеграторов по версии CNews100, а также занял первое место в рэнкинге крупнейших российских групп и организаций в области информационных и коммуникационных технологий, подготовленном рейтинговым агентством RAEX по результатам 2022 года.

С полным обзором рейтинга РБК ТОП-50 самых быстрорастущих компаний России можно ознакомиться по ссылке.