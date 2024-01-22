В Самаре к 2040 году планируют построить 7 новых транспортных развязок

С 2030 по 2040 годы в Самаре может появиться сразу несколько транспортных развязок. Информация об этом отражена в проекте внесения изменений в Генплан Самары и опубликована на сайте мэрии города.
Так, к 2030 году новые транспортные развязки в одном уровне планируют построить, в соответствии с "Положением о территориальном планировании", на пересечении Московского шоссе и ул. Советской Армии, на примыкании Автодороги к ул. Мира, на пересечении ул. Олимпийской и Ракитовского шоссе.
К 2040 году запланировано строительство развязок на пересечении ул. 22 Партсъезда с Заводским шоссе, на пересечении ул. 22 Партсъезда с ул. Антонова-Овсеенко и ул. Вольской, на пересечении ул. Металлургической и ул. Магистральной и на пересечении ул. Металлургической и Зубчаниновского шоссе.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?