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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре к 2040 году планируют построить 7 новых транспортных развязок

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 2030 по 2040 годы в Самаре может появиться сразу несколько транспортных развязок. Информация об этом отражена в проекте внесения изменений в Генплан Самары и опубликована на сайте мэрии города.

Так, к 2030 году новые транспортные развязки в одном уровне планируют построить, в соответствии с "Положением о территориальном планировании", на пересечении Московского шоссе и ул. Советской Армии, на примыкании Автодороги к ул. Мира, на пересечении ул. Олимпийской и Ракитовского шоссе.

К 2040 году запланировано строительство развязок на пересечении ул. 22 Партсъезда с Заводским шоссе, на пересечении ул. 22 Партсъезда с ул. Антонова-Овсеенко и ул. Вольской, на пересечении ул. Металлургической и ул. Магистральной и на пересечении ул. Металлургической и Зубчаниновского шоссе.

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