Стать поисковиком добровольческого поисково-спасательного отряда может каждый житель Самарской области

С февраля 2024 года "Центр поиска пропавших людей Самарской области" начал новый этап проекта "Будь с нами". В этом году проект стал победителем Фонда президентских грантов и получил его поддержку.

Самарская область — один из ведущих в стране регионов по развитию добровольчества. Огромная работа ведется, в том числе, и во взаимодействии с отрядом "ЛизаАлерт". Именно в Самаре открылся первый в России региональный ресурсный центр по обучению добровольцев и волонтеров поиску пропавших людей. Открыли центр и дали старт первым учебно-тренировочным сборам глава региона Дмитрий Азаров и директор московского центра поиска пропавших людей, руководитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Проект "Будь с нами-2024" будет проходить с 1 февраля 2024 года по 31 июля 2025 года. За этот период будут проведены: 3 потока курса "Волонтер поискового отряда"; 2 потока курса "Старший группы"; повышение квалификации для операторов БПЛА.

Набор на первый поток курса "Волонтер поискового отряда" уже объявлен — курс стартует в феврале 2024 года. Его участники смогут посетить лекции, которые проведут опытные действующие поисковики добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Самарской области. На них слушатели узнают о том, какие бывают виды поиска, методики поиска в городской и природной среде, какие требования предъявляются к экипировке и обеспечению безопасности добровольца-поисковика, изучат основы оказания первой помощи пострадавшим.

Как правильно проводить оклейку ориентировками и опрос с ориентировкой, как осматривать линейные ориентиры, работать "на отклик" и прочесывать местность — обо всем этом участники смогут узнать в рамках курса. Закрепить полученные знания и навыки можно будет на масштабных учебно-тренировочных сборах поисковых отрядов, и главное — с первых дней участвовать в реальных поисках и, возможно, помочь спасти жизнь потерявшегося человека.

Обучение на курсе бесплатное. Необходимо только заполнить форму регистрации по ссылке https://clck.ru/38N8Ui.

Кроме того, в рамках проекта при поддержке Фонда президентских грантов будут приобретены планшеты и штабное оборудование, необходимое для эффективной работы "Центра поиска пропавших людей Самарской области": для использования инструкторами во время лекций, обучающих мероприятий в Центре и практических занятий, и главное — во время реальных поисков.

Для того, чтобы обеспечить возможность добровольцам поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Самарской области искать пропавших в природной среде людей в ночное время будет приобретен БПЛА с инфракрасным датчиком.

Все желающие могут пройти обучение "Центра поиска пропавших людей Самарской области" и стать частью добровольческого поисково-спасательного отряда.