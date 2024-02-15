В шести районах Самары расширили сеть LTE

Покрытие и скорость мобильного интернет‑соединения выросли в устройствах жителей областной столицы. Инженеры МегаФона запустили новое телеком‑оборудование стандарта 4G и модернизировали действующее сразу в нескольких локациях города. Теперь абоненты оператора загружают полезные онлайн-сервисы до 30% быстрее.

За последние пару месяцев работы по улучшению качества сигнала провели в Кировском, Самарском, Красноглинском, Куйбышевском, Промышленном, Советском районах. Территории, где запустили базовые станции, включают в себя жилые кварталы, коттеджи и дачи вблизи Ракитовского шоссе, в микрорайоне Крутые Ключи, комплексах "Куйбышев", "Лесная Поляна" и строящемся ЖК "Времена года".

"Активное развитие Самары ведет к притоку жителей из других населенных пунктов и регионов. Новая телеком‑инфраструктура позволяет сократить нагрузку на сеть и обеспечить скорость передачи данных до 120 Мбит/c в условиях быстро растущей городской застройки. В зонах же с достаточным покрытием, но требующих увеличения пропускной способности из-за большой концентрации абонентов, мы запускаем дополнительные средне- и высокочастотные диапазоны LTE", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

Телекоммуникационные сервисы в лучшем качестве теперь доступны самарцам и в других частях города: в домах, школах, детских садах, медицинских учреждениях вблизи улиц Грозненская, Победы, Ташкентская, в 14 микрорайоне, на проспекте Кирова, а также рядом с бизнес-центром "Скала", на Площади Кирова, в ТРК "Космопорт".

В общей сложности в местах, где провели работы, за две недели февраля пользователи загрузили порядка 200 терабайт данных. Такой объем соизмерим с загрузкой 40 тысяч фильмов в разрешении для широкоформатных экранов — по сравнению с тем же периодом в январе это значение увеличилось на 20%.