Новые Low-/No-code возможности ускорят внедрение НОТА МОДУС в несколько раз

В обновленную версию CRM-платформы НОТА МОДУС включены Low-/No-code модули. Благодаря этому разработка бизнес-приложений на платформе ускорилась и стала проще.

Модульная CRM-платформа НОТА МОДУС продолжает эволюционировать: команда вендора добавила возможность разрабатывать бэкенд-сервисы с помощью Low-/No-code подхода. Теперь специалисты, отвечающие за интеграцию платформы в корпоративный периметр, избавлены от необходимости писать код. Вместо этого они могут воспользоваться готовым графическим конструктором. Разработчикам достаточно спроектировать объектную модель бизнес-приложения на платформе, то есть описать состав и иерархию элементов, их взаимосвязи. На основе этой информации встроенная в платформу сервис-фабрика автоматически сгенерирует необходимые программный код, базы данных и API.

Благодаря стандартизации и унификации API бэкенд-сервисов, стало возможным создание инструментов для разработки пользовательских интерфейсов CRM-платформы. Разработчику фронтенда UI-редактор дает возможность применять стандартные виджеты и компоненты, а также описательные конструкции, и процедура создания экранов системы значительно упрощается.

Встроенный в платформу BPM-движок отвечает за настройку сквозных процессов. Оркестрация сервисов позволяет автоматизировать практически любые цепочки бизнес-процессов внутри платформы.

В результате развития инструментов Low-/No-code платформа НОТА МОДУС стала более удобной в использовании, а приложения, созданные на ней, — стандартизированными. Это ускоряет и упрощает разработку продуктов и внедрение изменений, а также обеспечивает соответствие отраслевым требованиям в части информационной безопасности, надежности и производительности.

"Использование Low-/No-code инструментов — глобальный тренд. Благодаря тому, что НОТА МОДУС теперь обогащена этими модулями, удалось добиться заметного повышения скорости разработки. Более того, теперь бизнесу стало проще собрать команду: создать базовое приложение сможет, например, аналитик или ИТ-специалист уровня junior. Дорожная карта развития НОТА МОДУС подразумевает дальнейшую эволюцию Low-/No-code возможностей платформы, которые сделают разработку доступной даже компаниям, не имеющим глубоких ИТ-компетенций", — отмечает Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока НОТА (Холдинг Т1).