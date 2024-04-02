16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Консорциум "Интегра-С" принял участие в форуме "Технологии и безопасность-2024" в Москве Платформа "Интегра 4D-Планета Земля" установлена в Координационном центре правительства РФ В Тольятти обсудили успешные профориентационные ИТ-практики В день Самарской области на выставке-форуме "Россия" пройдет V Форум по цифровой дипломатии В Самаре состоится семинар по применению интеграционной платформы "Интегра 4D-Планета Земля"

ИТ Транспорт и связь

Новые Low-/No-code возможности ускорят внедрение НОТА МОДУС в несколько раз

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В обновленную версию CRM-платформы НОТА МОДУС включены Low-/No-code модули. Благодаря этому разработка бизнес-приложений на платформе ускорилась и стала проще.

Модульная CRM-платформа НОТА МОДУС продолжает эволюционировать: команда вендора добавила возможность разрабатывать бэкенд-сервисы с помощью Low-/No-code подхода. Теперь специалисты, отвечающие за интеграцию платформы в корпоративный периметр, избавлены от необходимости писать код. Вместо этого они могут воспользоваться готовым графическим конструктором. Разработчикам достаточно спроектировать объектную модель бизнес-приложения на платформе, то есть описать состав и иерархию элементов, их взаимосвязи. На основе этой информации встроенная в платформу сервис-фабрика автоматически сгенерирует необходимые программный код, базы данных и API.

Благодаря стандартизации и унификации API бэкенд-сервисов, стало возможным создание инструментов для разработки пользовательских интерфейсов CRM-платформы. Разработчику фронтенда UI-редактор дает возможность применять стандартные виджеты и компоненты, а также описательные конструкции, и процедура создания экранов системы значительно упрощается.

Встроенный в платформу BPM-движок отвечает за настройку сквозных процессов. Оркестрация сервисов позволяет автоматизировать практически любые цепочки бизнес-процессов внутри платформы.

В результате развития инструментов Low-/No-code платформа НОТА МОДУС стала более удобной в использовании, а приложения, созданные на ней, — стандартизированными. Это ускоряет и упрощает разработку продуктов и внедрение изменений, а также обеспечивает соответствие отраслевым требованиям в части информационной безопасности, надежности и производительности.

"Использование Low-/No-code инструментов — глобальный тренд. Благодаря тому, что НОТА МОДУС теперь обогащена этими модулями, удалось добиться заметного повышения скорости разработки. Более того, теперь бизнесу стало проще собрать команду: создать базовое приложение сможет, например, аналитик или ИТ-специалист уровня junior. Дорожная карта развития НОТА МОДУС подразумевает дальнейшую эволюцию Low-/No-code возможностей платформы, которые сделают разработку доступной даже компаниям, не имеющим глубоких ИТ-компетенций", — отмечает Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока НОТА (Холдинг Т1).

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5