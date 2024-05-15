Самарские садоводы стали чаще пользоваться интернетом на природе

Потребление загородного дата-трафика в Самарской области за год выросло на 40%. Суббота стала самым интернет-активным днем на территории садовых товариществ, сообщают аналитики МегаФона, ссылаясь на обезличенные данные с базовых станций.
Этой весной дачники области чаще используют мобильный интернет на своих приусадебных участках. Пик пришелся на период с 28 по 30 апреля — в эти дни объемы загружаемого трафика были почти на 90% выше среднедневных значений марта — мая.
Самый популярный контент на участках — видео, на него приходится более трети всех данных. Кроме того, в первые недели мая у жителей Самарской области на 45% увеличился интерес к сайтам с рекомендациями экспертов по выращиванию урожая и полезными советами о загородной жизни. Чаще самарцы узнают секреты посадок на ресурсе ogorod.ru, на платформе клуба любителей отдыха на природе 7dach.ru и площадке, обучающей ландшафтному дизайну и цветоводству, botanichka.ru.
Чтобы онлайн-лайфхаки с легкостью загружались на приусадебных участках, к началу садово-огородного сезона МегаФон расширил инфраструктуру связи в крупном массиве в Красноярском районе около села Водино. Тысячи владельцев участков в садовых некоммерческих товариществах "Прогресс", "Исторический Вал", ДПК "Шоколадчик" и других получили доступ к стабильному сигналу и скорости передачи данных до 100 Мбит/с.
"Загородные поселки становятся все привлекательнее для горожан. Удобное расположение и живописная природа стимулирует желание жить в собственном доме круглый год. Тенденция подтверждается увеличением востребованности интернета абонентами не только в весенне-летний период, но и зимой: в январе и феврале дата-трафик в дачных районах вырос на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года", — сообщил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.
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